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【展覽】國產極地破冰船「雪龍2號」下月訪港5天　市民可網上免費報名參觀

政治 17:18 2024/03/16

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中國第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」。(團結香港基金網頁圖片)

中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2號」，將於下月8日至12日訪港5天，停泊在尖沙咀海運碼頭，並透過網上平台報名，免費讓市民登船參觀。登記連結稍後載於官方 Facebook 、Instagram 及小紅書社交媒體專頁「極地科研×雪龍2訪港」。

「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗每日可接納約1000人次，如果人數超出限額，將以抽籤方式處理。

活動由綠色未來基金總會及香港極地研究中心主辦，下月8日會有進港巡遊歡迎儀式，行政長官李家超將出席，晚上亦有文藝分享晚會。另外，中文大學將舉辦氣候變化國際會議；「雪龍2」的科學家會與本港學生交流；香港科學館亦會舉行展覽及學校巡迴展等。

「雪龍2號」有全球首創的雙向破冰功能，可原地360度轉動；排水量近1.4萬噸，最高航速每小時27.78公里。去年11月由上海出發，進行為期5個多月的科學考察，並將於4月歸航回國。

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責任編輯：區綽彥

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