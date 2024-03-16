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音樂監製Edward Chan首個個人作品展　每晚逾十位歌手輪住唱大熱金曲

娛樂 17:04 2024/03/16

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著名音樂監製Edward Chan將舉辦首個音樂作品展。

著名音樂監製Edward Chan（陳浩然）將於今個月23及24日假亞洲國際博覽館舉辦《Blueprint of Memories, by Edward Chan》首個音樂作品展，回顧過去他音樂事業同時，也展示他在音樂上的不同面向。

作品展上除有實力代表陳柏宇、林奕匡、方皓玟、Dear Jane外，新世代歌手則有黃妍、葉巧琳、姜濤、呂爵安、盧瀚霆及Daniel Toh，唔少得還有與Edward識於微時的側田、林一峰、薛凱琪（Fiona）及衛蘭，Edward更爆出與眾人合作間的親密關係。

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Edward Chan與林一峰。

林一峰見證Edward求婚

與歌手合作不論是創作或是監製，Edward都全身投入去了解歌手，由傾偈溝通再一步步走入錄音室完成作品，一點一滴與各人建立互信及超好友關係，好像林一峰，音樂工作上支持和信任Edward外，連Edward的感情生活同樣關心，由拍拖到結婚，林一峰見證Edward在太古坊彈琴求婚的情景，而不少快歌由Edward包辦，包括《唇印》、《小峽谷之1234》 的薛凱琪Fiona。

令Edward最難忘是，自認嚴肅的他與Fiona錄《唇印》時，被她的性格、舉止影響，竟然在錄音室一齊跳唇印舞，而側田在Edward面前更是毫無顧慮，Edward說：「因為想錄音時特別有感覺，側田將錄音室燈全熄再除衫，感覺係特錄音以來最赤裸一次，所以都好期待作品展上佢現場又會點演繹？」

薛凱琪

薛凱琪心情興奮

而久未在香港演出的Fiona，直言心情興奮，說：「好耐冇係香港唱歌，好興奮，同Edward又合作過唔少作品，佢打畀我話開作品展，我本身想唱晒兩場，但24號有工作又要飛，冇辦法。」

至於為這兩晚的作品展內容，Edward打從落實歌手名單後已開始籌備。作品展舉行在即，Edward亦率先透露部分內容，說：「兩晚會合共60首歌，當中三分一有某程度嘅改編，有一啲會想保留原裝感覺，但改由另一個歌手演出，亦有同一個曲目但兩晚由唔同人演譯，而最重份量嘅賣點，應該係歌手間嘅合作，我嘗試將個性相近但唔同年代的聯乘、亦有一啲散發到一種畀我感覺類近嘅歌手，透過合作而衍生更精色嘅表演，當然有大家諗到嘅組合，但同台嘅演出又會係大家意想不到，所以我都幾有信心畀到驚喜大家。」

據知歌手聯乘破格演出外，Edward每晚還邀請了一位神秘歌手上台獻唱，以令作品展更豐富更圓滿，觀眾更驚喜和開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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