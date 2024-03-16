韋羅莎為金像獎「戰衣」速減十磅　Rosa喜與幼稚園同學蔡卓妍重遇

▲ 韋羅莎為金像獎戰衣減磅修身。

憑電影《年少日記》入圍角逐今屆香港電影金像獎「最佳女配角」韋羅莎（Rosa）感到喜出望外之餘，更速減10磅，毅然為當晚金像獎的戰衣努力備戰。

在昨晚亮相導演會晚宴頒獎禮被大家指纖瘦後的韋羅莎，除不經意的散發一股少女味外，還驟似S.H.E的Ella。而更驚喜的是重遇幼稚園同學蔡卓妍，和 「兒子」黃梓樂。

Rosa在導演會上碰上 《年少日記》的兒子梓樂，難得兩母子團聚，梓樂跟「媽咪」撒嬌一齊扮鬼臉，非常溫馨。接着再遇上幼稚園同學蔡卓妍（阿Sa）；兩人匆匆合照留念。

年少日記丨韋羅莎剛為人母為小演員心痛 何珀廉戲內不斷狂喊感難忘

▲ Rosa與阿Sa是幼稚園同學。

扚起心肝減肥

提及入圍今年金像獎「最佳女配角」Rosa 坦言，第一時間知道入圍好突然，尤其自己由舞台劇轉戰電影，得到大家的肯定，心情份外開心；不過就透露當時把女兒嚇怕了，突然見到媽咪喊起來，以為發生了甚麼事。

所以Rosa多謝金像獎的同時，決定扚起心肝減肥；她笑說：「 因為備戰金像獎要準備一件戰衣，所以我一個月之內減咗10磅 ，終於見到有條纖腰 ，連老公都比我激發到一齊減肥。之前要忙湊女冇咁多時間放喺工作上，而家個女開始返學啦，而且最近又轉咗新公司，所以希望有更多唔同嘅發展 。」

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想嘗試不同角色

早前，Rosa跟經理人去了台灣一趟，探望定居台灣的媽咪之餘，也跟一些電影人見面談演出事宜，而《年少日記》去年揚威金馬獎為大家熟悉；加上媽咪是台灣人，她早諳流利國語、台語，所以若有機會也想兩地發展。

另外，Rosa稱瘦身後很想嘗試不同的角色，無論動作奸角也好，迎接不同的挑戰。

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