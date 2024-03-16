【創科發展】陳茂波：香港在人工智能、數據產業等有獨特優勢　政府未來會好好發展

▲ 財政司司長陳茂波指，香港在人工智能、數據產業、生物醫藥、綠色科技等方面都有獨特的優勢。(政府新聞處圖片)

財政司司長陳茂波指，香港在人工智能、數據產業、生物醫藥、綠色科技等方面都有獨特的優勢，特區政府未來會發展好這些重點環節，為我們的創科事業開拓更深、更廣的發展空間。

由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第二屆「城市創科大挑戰」，今日舉行啓動禮，陳茂波致辭指，特區政府近年大力投資推動創科發展，為的是要為社會和經濟發展增添新動力、提升各行各業的競爭力，以及為香港人創造更多優質的就業機會。國家主席習近平提出要因地制宜發展新質生產力，生產要素朝數字化和智能化轉變，陳茂波指，這也是今年《財政預算案》擁抱的方向。

「城市創科大挑戰」15/4至16/5接受報名

「城市創科大挑戰」由四月五日至五月十六日接受報名，歡迎中小學生、本地及非本地的大學大專生，以及社會各界人士參與。各組別的優勝者可獲獎金和獎座，而公開組和大學／大專院校組的優勝者更有機會獲得高達港幣一百萬元的研發資源和培訓，以優化其創科方案，並在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。



比賽邀請參加者在「山人有計」和「幫人有計」兩個議題下提出創科方案去解決生活上遇到的難題。「山人有計」的議題圍繞利用創新科技提升郊野公園和露營地點營運管理及遠足者大自然體驗；「幫人有計」的議題則通過創科提升對照顧者的支援。

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責任編輯：區綽彥