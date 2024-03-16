【環保】港鐵辦「綠鐵B『動』樂日」　設攤位遊戲、工作坊推廣低碳生活

▲ 港鐵公司今日（16日）舉辦「綠鐵B『動』樂日」大型社區活動。(港鐵供圖)

港鐵公司今日（16日）舉辦「綠鐵B『動』樂日」大型社區活動，聯同港鐵義工隊以及十個環保組織、非牟利團 體及綠色企業走入社區，推廣低碳環保生活。

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會場的打卡熱點是六米高的綠色大使「綠鐵B」充氣裝置，活動亦設有多個分別由港鐵義工隊「鐵路人鐵路心」、多間非牟利團體、環保組織及綠色企業籌備的Go Green攤位遊戲和DIY綠色工作坊，讓公眾從中認識源頭減廢、回收廢物等不同方法。

港鐵呼籲參加者自備水樽及餐具等，並於場內設置免費飲水機鼓勵減少使用一次性膠樽，以及供應和回收可重用餐盒 等鼓勵推動源頭減廢。場內的地道美食攤位，則會提供由植物纖維製造的食物包裝及餐具，並可與廚餘一同處理轉化為堆肥物料。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，港鐵的鐵路網絡每天在香港乘載數以百萬計的乘客，而鐵路的能源用量只佔運輸類別總用量的3.4%，「作為低碳運輸營運商，港鐵一直致力於不同業務範疇推行綠色措施以減少碳排放，並會繼續積極善用鐵路、車站、物業等不同平台支持及推動環保。」

活動邀請到環境及生態局副局長黃淑嫻及運輸及物流局副局長廖振新擔任主禮嘉賓。

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責任編輯：區綽彥