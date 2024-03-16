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再見‧枕邊人x婚後事丨李君妍貼牆式一字馬騷腿功　演完花癡辣妹演斯文型乖乖女

娛樂 18:00 2024/03/16

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李君妍在《再見‧枕邊人》登場。

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演TVB劇《再見‧枕邊人》，在昨晚（3月15日）最搶焦劇情落在Kandy（吳嘉儀飾）與天狗（麥秋成飾）身上。

經晴天（黃智雯飾）及長勝（羅天宇飾）落力調查，原來「浮誇花癡千金」Kandy當年的救命恩人正是天狗；雖然天狗一再強調當年只是想賺錢而非英雄救命，但仍遭Kandy死纏不放，嚇到天狗走夾唔唞。

但在天狗、長勝與Kandy混戰期間，情傾長勝的Kimchi（李君妍飾）突然殺出，更與Kandy不打不相識一見如故！

再見‧枕邊人丨吳嘉儀演花癡千金搶鏡　阿七與丈夫爭吵後更珍惜彼此

李君妍在《再見‧枕邊人》騷腿功。

李君妍好武功

每次客串劇集必定成為焦點的李君妍，昨晚在《再見‧枕邊人》出場方式相當搶焦，斜肩小背心加短褲大晒長腿之餘，更一出場即大展好身上做出「貼牆式一字馬！」此招一出，網民即紛紛留言大叫「功夫妹」，盛讚君妍除樣子甜美、身形勻稱，身手亦相當了得。

其實君妍確實有功夫底子，曾接觸南拳套路大約3年、亦曾跟知名動作女星楊盼盼學過詠春及泰拳，並曾參與無綫綜藝節目《功夫新星》及《明星運動會》等拍攝工作。

《再見‧枕邊人》李君妍

擘髀擘足大半日

談到出場技驚四座，君妍笑指為該個鏡頭擘髀擘足大半日，但若觀眾喜歡，亦感到值得：「好彩平時自己Feel到一緊都會鬆一鬆啲筋，亦好感恩監製淨係咁樣一字馬嘅小劇情，都會諗起可以用到我。」

她續指：「我拍之前都有keep住warm up，但因為拍攝要多角度，變咗都要長時間做住個動作，嗰日可以話大半日我都係做住嗰個動作，係有啲攰嘅。」除大顯身手，君妍角色更花癡上身，追著羅天宇瘋狂又攬又錫，相當進擊。

李君妍《再見‧枕邊人》

客串演出《婚後事》

此外，在前晚的《婚後事》亦有君妍客串演出，對手同樣是天宇，君妍飾演天宇角色天暉其中一個相親對象阿June。

阿June的角色人設與Kimchi截然不同，除造型是清純鄰家女孩，表達愛意的方式亦相對內斂，主要靠家常小菜蒸肉餅傳情，而且對於愛情及婚姻的看法亦相對傳統，是典型「賢妻良母」型乖乖女。對於這角色，君妍同樣駕馭得宜，獲網民大讚「娶得過」。

李君妍在《婚後事》客串演出，同樣與天宇有對手戲。

談到兩個角色同樣受到正評，君妍大表開心，並謂能在同一時間向觀眾展現兩個感覺完全不同的角色很難得：「呢個巧合唔係咁易，好開心可以畀觀眾喺短時間內感受到自己做唔同角色嘅反差，亦好開心唔再被定型為只係打得嘅演員。」

外表剛強的君妍，笑言現實中的自己較像阿June，思想及要求均較為簡單，不過如果說到演戲層面，她自己喜歡Kimchi多一點：「Kimchi好玩啲，因為我自己本身都唔係咁活潑同活躍，變咗可以喺劇入邊畀到另外一面大家睇，我覺得係好享受同樂在其中嘅。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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