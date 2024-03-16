鄭啟泰逝世丨法官裁定鄭啟泰死於自然　女兒Kayla：還未等到你參加我的大學畢業禮

▲ 法官裁定鄭啟泰死於自然。

資深DJ鄭啟泰在上月3日突然離世，終年56歲。鄭啟泰家人及未婚妻王雁芝（Francesca）在今日（3月16日）為他於灣仔衛斯理大樓舉行追思會。

在會上，鄭啟泰妹妹接受媒體訪問表示，鄭啟泰在2月3日因器官衰竭離世，法官裁定死於自然。同時她稱：「我哋會將把慰問金全數捐給香港防癌會去幫助有需要嘅人士。我記得一年前佢突然間同我講，佢覺得生命好圓滿，一家人健健康康齊齊整整，佢感覺人生已經冇遺憾。」

鄭啟泰逝世丨追思會今午舉行 未婚妻王雁芝向摯愛最後道別：來世你要早點求婚

▲ 鄭啟泰及未婚妻王雁芝。

與前女友育有一女

鄭啟泰生前在1993年與黎海珊結婚，可是婚姻只維持5年離婚收場，二人沒有子女。

不過之後，回復單身的鄭啟泰後來與圈外人Valy拍拖，並育有一女Kayla，可是二人沒有結婚最後更分手收場，而他與女兒關係不俗。

之後，鄭啟泰離世前與王雁芝拍拖10年，本來打算結婚，可惜現已天人隔。

▲ 鄭啟泰前妻黎海珊。

鄭啟泰女兒：謝謝你

而鄭啟泰女兒Kayla現在約21歲，她為的追思會的場刊撰文悼念父親。她以「我的爸爸」為題寫道：

對上一次要寫關於『我的爸爸』，已經是十多年前的小學作文。當時我對爸爸的印象是一個十分忙碌、佐同時亦會盡量抽時間陪我玩的人。記得每次我都會要求他陪我玩捉迷藏，然後他總會躲在一角，突然跳出來嚇我。工作過後，他最大的快樂就是捉弄我吧。

然後Kayla講她長大後，與爸爸相處：

十年後，我長大了，不再愛玩捉迷藏。反而，他會帶著我一起去工作。這幾年來，我跟著他遊走過電台、電視城，甚至電影頒獎典禮，看到他搞笑以外，認真工作的一面。雖然我只是充當一個小助手的角色，但卻收穫到難忘寶貴的體驗，受到他的感染，我亦曾經有過修讀傳理系的念頭。可是，他卻笑著說：『做這一行很辛苦的，我不希望你像我一樣捱苦。』轉眼間，我還有數個月就大學畢業了。沒想到，你竟然要搶先比我更早畢業。還未等到你參加我的大學畢業禮，我就要參加你的人生畢業禮。謝謝你這21年來的陪伴。Ciao，說了再見，就會再見。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5