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【7.1立會案】警方：判刑能反映案件嚴重性　若有新證據或會再拘捕

政治 18:35 2024/03/16

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警方指，相信今次法庭判刑能反映案件的嚴重性，能起阻嚇作用。（資料圖片）

藝人王宗堯及前港大學生會會長孫曉嵐等共14人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在進入會議廳罪，案件今（16日）於區域法院判刑。王宗堯等4人經審訊後被裁定暴動罪成，2名記者被裁定暴動罪脫但進入會議廳罪成，其餘8名被告則承認暴動罪。王宗堯被判入獄6年2個月，11名被告則被判囚逾4年半至6年10個月，2名記者各被判罰款1,000及1,500元。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰今日見記者表示，案件是有計劃、有預謀，示威者闖入立法會後，隨即打破閉路電視鏡頭，增加警方調查和搜證的難度，警方相信今次法庭判刑能反映案件的嚴重性，能起阻嚇作用。他又指，今次事件牽涉過千名示威者，假如有新證據或發現，有機會會進行拘捕和起訴。

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責任編輯：區綽彥

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