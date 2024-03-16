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《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》用音樂療癒人心 　「雷鬼」音樂之父傳奇搬上大銀幕

娛樂 19:32 2024/03/16

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《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

「雷鬼」音樂之父卜馬利的歌曲充滿愛與團結，當中傳遞的信息影響了幾代人的思想。《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（BOB MARLEY: ONE LOVE）首次把這位傳奇巨星的真實故事搬上大銀幕。

音樂傳奇卜馬利在1945年出生於英殖時代的牙買加，其音樂深深影響西方流行樂壇，是上世紀極具影響力的流行文化符號，亦是牙買加的民族靈魂及當地首位國際級巨星。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

「雷鬼」音樂之父

他被譽為「雷鬼」（Reggae）音樂之父，於上世紀70年代，把結合了節奏藍調（R & B）、爵士樂（Jazz）及牙買加傳統民謠（Mento）的「雷鬼」音樂帶到歐美，成功以音樂打破國界，讓加勒比海島國獨有的曲風與西方流行歌曲融合。

在短短21年的音樂創作生涯內，一共推出164首歌曲，全球唱片銷量逾7500萬張。他畢生透過歌曲宣揚博愛與自由的信息，為對抗殖民主義與種族主義發聲，令「雷鬼」影響遍及全球，時至今日已成為流行樂壇的主要曲風之一。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

親屬全力支持拍攝

而《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》這部傳記電影獲得卜馬利的家人全力支持，多位親人還親身參與製作團隊當中，包括卜馬利妻子莉達馬利（Rita Marley）、兒子錫基（Ziggy Marley）和史提芬（Stephen Marley）、女兒賽杜拉（Cedella Marley）等等。他們甚至借出僅限親人擁有的珍貴家庭影片，供製作團隊參考。

卜馬利兒子、擔任監製的錫基馬利更是每天一早就到達拍攝現場準備，導演形容：「我像多了個能安心依靠的兄弟、戰友，他不只是作為家族成員來參與，而是個真正的監製。」

除親人外，許多卜馬利的好友亦貢獻良多，把他們所認識的卜馬利告知製作團隊，從他最細微的日常生活習慣，到音樂上的創作心態，務求把他的傳奇一生完美還原：「是世人從未見過，連Google上也找不到」的卜馬利真實面貌。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

由零開始苦練結他

飾演卜馬利的男星京士利賓艾迪（Kingsley Ben-Adir）為完全代入這位傳奇巨星，投放大量時間在準備之上，不單毅然減磅至瘦削身形，他還不斷聆聽卜馬利的音樂、翻看訪問片段、模仿他的說話和動作，甚至由零開始苦練結他。

由於卜馬利說話經常混雜著方言，在語調、用字和語序有細微的差別，團隊特別找來牙買加著名電台主持人Fae A. Ellington擔任京士利的語言導師，加上京士利用了八個月時間細聽卜馬利的說話方式，最終令他完全掌握卜馬利說的方言。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

京士利除完美還原卜馬利的日常對話方式，舞台上的風範同樣盡得精髓。身為主唱的卜馬利雖然結他技巧不至於出神入化，但他演奏時的舞台魅力深深吸引全場觀眾。因此，京士利的結他老師不但要為他上結他速成班，還要摸索能配合電影拍攝的演奏姿態。

經苦練後，京士利的結他功架極為熟練，獲導師及其他結他手盛讚指上功夫媲美真正的卜馬利；舞台上的肢體動態亦有如卜馬利那般，投入音樂而自由舞動。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

音樂傳奇伴隨真摯愛情　

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》的電影副題「人生愛與夢」（One Love），不僅是代表了卜馬利生涯標誌性的演唱會主題，也代表了他生命裡最重要的愛人──妻子莉達馬利。

電影既是講述卜馬利的音樂成就，也是卜馬利與妻子莉達的愛情故事，皆因莉達本身是為卜馬利和唱的「The I-Three」成員之一，不論在音樂事業還是人生路上，莉達都是卜馬利的最強後盾。兩人的感情縱有高低起伏，但彼此那一份愛始終不變。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

真實還原卜馬利遭槍擊　

卜馬利的音樂人生雖然短暫，但極其豐富精彩。電影製作團隊忍痛取捨，最終決定聚焦講述他在1976年至1978年的經歷。這段時期是卜馬利人生最大起伏的階段：灌錄了個人音樂生涯最高峰的專輯《Exodus》；舉行了兩場空前盛大的演唱會；更經歷了一宗震撼全國的槍擊刺殺案。

1976年的「牙買加微笑音樂會」是卜馬利舉辦的一場免費演唱會，目的是團結因政黨長期對立而分裂的國內人民，希望以音樂療癒人心。可是卜馬利的舉動卻被誤會為政治活動，電影開首一幕便是他當年在記者會飽受各方抨擊的情景。

更可怕的是，演唱會前兩天的晚上，7名持械兇徒闖入卜馬利的住所，槍擊了他、莉達和另外兩人。幸好眾人並無性命危險，意志堅強的卜馬利甚至負傷如期舉行演唱會，表演了整整90分鐘，還在舞台上公開他的傷勢，表明他的和平理念沒有因此被擊倒，令全場八萬觀眾為之動容。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》

另一場焦點演唱會是呼應電影副題的1978年「一種愛音樂會」（One Love Concert），當時卜馬利已確診癌症，在演唱會中段的樂隊合奏，他呼喚牙買加兩位對立的政黨領袖一同上台，把他們的手牢牢握在自己的頭上，象徵著牙買加的和平。

這振奮人心的一幕也在《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》完美地重現，完整地傳遞了卜馬利所代表的崇高精神。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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