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遊日注意｜日本中毒性休克綜合症個案急增　死亡率高達30%成因未明

健康資訊 08:44 2024/03/17

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日本深受港人歡迎，但近期遊日要注意，日本中毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）病例激增，全國47個都道府縣僅兩處未曾出現感染個案，且肇因是危險細菌病原，但成因未明。據指該病菌或致重症，對30歲以上的患者致死率可達30%。

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據英國《衛報》報道，日本國立傳染病研究所（NIID）數據顯示，去年日本通報941宗中毒性休克症候群個案，今年頭兩個月，已確診378宗，日本47個都道府縣中，只有2處未出現案例。

該症由感染甲型鏈球菌所致，一般對年長患者風險較高，但近期因而死亡的50歲以下人士有所增加。日本官方數據顯示，許多死亡案例不到50歲。2023年7月至12月間染病的50歲以下患者共65人，其中21人病歿。

感染甲型鏈球菌可引發喉嚨痛，主要發生在兒童身上。不少人染病後不會發病，但部份情況可引發重症、併發症，以至死亡，30歲以上成人死亡率高達30%。

專家認為，去年案例大爆發，可能是因新冠肺炎降至與流感同級，人們因此放鬆防疫警戒。鏈球菌感染途徑與COVID-19相同，也是透過飛沫、實體接觸、手腳傷口等。日本厚生勞動省呼籲民眾採取基本衛生預防措施，包括保持雙手清潔。

據台灣疾管署資料顯示，由 A 群鏈球菌所引起之侵襲性疾病如：肺炎、菌血症、肌炎、壞死性筋膜炎、關節炎、骨髓炎、腦膜炎、敗血症等。毒性休克症候群則是：出現低血壓，且合併至少兩項以上器官功能異常，包括：腎功能異常、肝功能異常、血小板低下或彌漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎／壞死性肌炎。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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