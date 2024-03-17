肝癌｜女子不飲酒無肝炎不適求醫確診肝癌　醫生：與愛吃1種早餐食物有關

【肝癌/癌症/肝炎/早餐/早餐食物】早餐食物也有機會是致癌元兇。台灣一名女子不飲酒也無肝炎史，卻因一次消化不良就醫確診肝癌。醫生指出，致癌元兇很可能是她常年愛吃的1種早餐食物。

台灣醫生、營養醫學專家劉博仁早前在《早安健康》專欄指出，誘發癌症的原因可以包括遺傳、吸煙、飲酒、吃進黴菌毒素、接觸到石棉、甲醛等日常習慣中。他分享個案，曾遇過一名女患者，她平時不飲酒，也沒有B型或C型肝炎的病史，卻因某次消化不良就醫檢查時意外發現罹患肝癌，甚至已併發肺臟轉移。

愛吃1種早餐食物所致

醫生進一步詢問後，了解到女患者愛吃花生醬，且20多年來每天的早餐都是花生醬配方包。因此，醫生推測女患者很可能因為長期吃了被「黃麴毒素」污染的花生醬，而引發癌症。

醫生解釋，黃麴毒素是被國際癌症研究機構定為的一級致癌物，其中與肝癌的關聯最大。而花生醬、臭豆腐、腐乳、玉米、咖啡等食品，均容易被黃麴毒素污染。

醫生建議，若喜歡吃花生，最好還是選擇新鮮、未剝殼的花生，能減少被黃麴毒素污染的風險。

肝癌8大成因

肝腫瘤即出現於肝臟的腫瘤，可分為良性及惡性，如果是惡性即為肝癌。肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨著腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣