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乳癌｜《變種特攻》女星奧莉花美恩患乳癌切除雙乳保命　醫生警示6大症狀：半年後求醫多已中後期

醫生診症室 09:30 2024/03/17

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曾參演過《X戰警：天啟》（X-Men: Apocalypse）、《新聞急先鋒》（The Newsroom）等荷里活電影的美國女星奧莉花美恩（Olivia Munn），在日前才盛裝出席奧斯卡，但意想不到，她在3月13日卻突然於個人社交媒體表示早前罹患乳癌，並在10個月內進行4次手術切除乳房，她希望以此經歷帶同路人更多人鼓勵。

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現年43歲的奧莉花美恩表示，在2023年2月與妹妹做遺傳性乳癌基因（BRCA）檢測，兩人結果都呈陰性，隨後她做乳房X光檢查，同樣呈現陰性。

10個月歷4次手術

不過，她的醫生為以防萬一，決定計算其患乳癌風險評估分數，結果由此發現奧莉花美恩的風險指數為37％，於是進行磁力共振（MRI）等深入檢查，最後證實她的兩邊乳房都有「管腔B型乳癌」（Luminal B），是種「侵襲性、快速轉移的癌症」。

於是在30日後，她接受雙乳房切除手術，在過去10個月內總共歷4次手術。她表示，坦言覺得很幸運，因為有及早發現，她很感謝醫生、家人及朋友，尤其是一直陪在身邊的男友約翰莫藍尼（John Mulaney）。

乳癌初期多無病徵

乳癌是本港女性最常見的癌症，2020年本港共錄4,956宗女性乳癌新症，同年錄751宗死亡個案。以往也有不少名人、明星曾確診乳癌，如林淑敏、金燕玲，而台灣女歌手朱俐靜更因乳癌病逝，終年40歲。

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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