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【交通意外】青山公路私家車逆線連撞3車逃去　警員截獲遇襲司機涉多罪被捕

社會 10:12 2024/03/17

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青山公路私家車逆線連撞3車逃去，警員截獲遇襲司機涉多罪被捕。（資料圖片）

屯門發生交通意外。警方昨晚（16日）接報，指在青山公路青山灣段，一輛私家車駛至青山灣段25號時，懷疑越過雙白線並逆線與一輛電單車、私家車及的士相撞。肇事私家車意外後未有停下，駛至青山灣段1號
一停車場時懷疑失控撞到停車場的牆壁，私家車男司機下車逃去。

警員接報到場，於該停車場附近截獲涉案48歲男司機，並發現他身上有酒氣。調查期間，該名男司機情緒激動並拒絕進行酒精呼氣測試及初步藥物測試，其間懷疑以腳襲擊一名男警員。該名司機涉嫌危險駕駛、阻礙警務人員執行職務、襲警、未能提供酒精呼氣測試樣本、拒絕接受初步藥物測試、意外後沒有停車及意外後沒有報案，現正被扣留調查。

電單車、私家車、的士司機及被襲男警受傷，清醒被送往屯門醫院治理。

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記者：黃穎津

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