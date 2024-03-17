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李啟言近況｜阿Mo創逾年半　左手肘首次可自主輕微活動

娛樂 11:10 2024/03/17

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舞蹈員李啟言（阿Mo）因MIRROR紅館演唱會意外致重傷。

自MIRROR紅館演唱會意外導致嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），留醫到今已接近20個月。阿Mo的父親李盛林牧師每周持續寫代禱信交代兒子的情況。

在昨晚（3月16日），李盛林牧師所寫代禱信內透露，阿Mo於上兩周起，左手肘部在受創以來首次可以在反地心吸力裝置的支撐下，自主地進行輕微的活動。李爸爸回看過去一年，阿Mo用超過10種的治療儀器和方法，感恩身體的確有明顯改善和進步。

可是，因為近日新冠和流感肆虐，在上周開始有兩位護工分別因受感染無法到醫院照顧阿Mo，暫時只找到一位有護理長者經驗的護工（但不是照顧傷患者）臨時頂替。

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李盛林牧代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 86 (20240317)*
*「你(創造主)的手必引導我，你(創造主)的右手也必扶持我」*  (詩篇139:10)
*【解說】*：
1) 這位創造主是無所不在、無所不知，所以 *祂完全了解明白人的處境*。
2) *人生好像一部正在發展的故事，不斷地前進*，除了自己努力和負責任之外，有時還需要有外在的引導和扶持才能跳出「死胡同」。
3) 人需要承認自己不是全能，面對很多限制，在這情況下，*更需要有更智慧和能力超越自身的全能者來幫助*。
*(一) 啟言(Mo)*`
1) 【*創傷以來第一次】- 左手肘部自主輕微活動*
阿Mo在上兩星期開始，左手肘部在受創以來，*第一次可以在反地心吸力裝置的支撐下，自主地進行輕微的活動*。
2) 【*艱辛安排護理的10天*】
自上週開始兩位護工都分別感染了新冠和流感，因此無法前往醫院照顧阿Mo ，在極度困難中找到一位只有護理長者經驗的護工 (但不是照顧傷患者)。在沒有選擇的情況下，彼此磨合都有點艱難呢。
3) 【*禱告*】
a)  祈求創造人生命及各身體系統與功能的主，繼續在醫治阿Mo 的神經系統，使他的感覺和活動神經逐漸恢復。
b)  在社會上新冠和流感肆虐之際，各照顧者和被照顧者能有健康的體魄，可以好好照顧阿Mo。
*(二)【去年今週代禱信(34) – 2023年03月19日】 - 前後一年的比較：*
1) 【*去年今日*】
a) *去年：「開始在治療上運用不同的復康儀器」*
b) *去年：「因尿道容易發炎而引發冒汗和發抖」*
2) 【*一年後的今天*】
a)  *現在：「用上了超過10種的治療儀器和方法*」：
*感謝院方能為阿Mo 及其他傷患病人增添先進的復康儀器*，有助於他們的復康治療。回望過去的一年到現在，神聆聽禱告並在阿Mo受創的身體上醫治，加上復康儀器的協助，家人的同行、醫護教授的專業治療及各方有心人的關愛禱告下，*阿Mo身體的確有明顯改善和進步*
b)  *現在：「除去尿喉的七個月」*】：
要摘掉長時間 (超過一年) 使用的排尿喉不是說說那麼容易。然而，感謝神和教授的經驗和努力，終於在7個月前摘除了，使各方的治療更為暢順。
*(三) Mo爸媽*
1) 「*分享生命經歷和掙扎*」：
近這大半年分別在不同的學校、機構和教會分享生命的堅持和經歷，阿Mo和我們一家是怎樣渡過這漫長的治療。除了藉此可以整理過程中的思緒，也可以與有需要的人彼此鼓勵支持。每次分享總是看到有不少身同感受的同行者。
【*禱告*】
在這世上有不少遭遇不幸的人，他們正面對著生命中各種挑戰和沖擊，祈望他們都有勇氣，堅強面對擺在前面的困難。
隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神 「*若不是認識了救贖我們的主耶穌，就沒有能力和機會看到祂在阿Mo身上的作為*」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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