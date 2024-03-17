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陳奕迅演唱會丨Eason西安開騷發生意外　歌神額頭受傷「起瘤」：居然中頭獎

娛樂 11:35 2024/03/17

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陳奕迅在《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》出意外「中頭獎」。

歌神陳奕迅（Eason）正進行《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，可是日前在西安站首場演出卻甫開場便出意外，導致額頭驚現如雞蛋般的「腫瘤」，引起各界關注。

當時，陳奕迅一出場因太心急從舞台上道具「太空艙」行出來，因為行得太快沒注意前方撞到額頭，力道之大讓他的額頭腫了「起瘤」。

歌神巡唱丨陳奕迅廣州開騷父親成粉絲集郵對象　陳裘大由反對到以兒子當歌手為榮

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陳奕迅「中頭獎」

其實，陳奕迅這次系列演唱會的開場都穿著太空裝從太空艙走出，之前他已用此方式出場多次，沒想到今次卻撞到額頭。

專業陳奕迅堅持繼續演出，並在台上向歌表示：「希望我今天『中頭獎』的舉動，會為你們不順利的人，給擋了一些（壞運氣）吧！」演唱會後，他在個人IG上載用冰敷額頭傷處的照片，並幽默地寫道：「我從都沒有偏財運，居然在西安『中頭獎』，耶！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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