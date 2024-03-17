【香港旅遊】旅發局以運動健康結合旅遊　瑜伽夜跑主題遊賞維港美景

▲ 旅發局以運動健康結合旅遊，瑜伽夜跑主題遊賞維港美景。（旅發局提供）

旅發局與Klook、航空公司、酒店等合作首推「HK Great Outdoors Festival」，將運動教學、城市體驗、郊遊結合為一，行程涵蓋瑜伽、夜跑、遠足等不同運動課程。旅發局除了負責推廣及場地協調，亦邀得星級KOL導師坐陣，同時委聘專業攝影師，替團友打卡留念。

是次活動分兩周舉行，共吸引逾200名韓國遊客參加。其中一個三日兩夜團，昨日展開首站行程—城市瑜伽。半百參加者身處尖沙咀海運大廈頂層觀景台「海運觀點」，旅發局更特別邀得韓國星級運動KOL導師李海利（譯音）親身授課，與參加者體驗瑜伽樂趣。

晚上活動移師中環海濱，由韓國三項鐵人好手趙烽祐與金娜玄 （譯音）、前韓國田徑代表隊成員張豪埈等人帶領下沿港島北海濱夜跑，由中環至東岸公園，欣賞香港壯麗天際線，同時穿梭在光影交接的摩天大樓之間，感受都市魅力。

旅行團另一焦點是郊野遊，參加者將於日間到石澳龍脊遠足。龍脊被CNN旅遊網站推薦為「世界上最美麗行山徑」之一。有份擔任今次中環夜跑、龍脊遠足的韓籍活動教練趙烽祐（音譯），亦與團友一同上瑜珈課。已第5次來港遊覽的他表示，今次得知有運動主題旅遊後，十分感興趣，認為以運動形式感受香港的城市節奏與大自然風光，體驗獨特難忘，將向其他韓國親友推薦。

基於反應熱烈，旅發局有意於今年秋季再辦同類活動，並考慮加入嶄新健行路線，讓旅客感受不一樣的香港。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津