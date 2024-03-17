肝衰竭｜42歲消防員石樂勤今早病逝　上月底急性肝衰竭陷入昏迷

▲ （受訪者提供）

【消防員/肝衰竭/石樂勤】任職17年消防員工作的石樂勤（石仔），上月底因胃痛入院，病情急轉直下，急需在短時間內換肝。其後其太太透露，丈夫已毋須換肝。而消防處職工總會表示，石仔已於今晨（17日）4時離世，並希望石仔一路好走、永遠懐念。

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石樂勤（石仔）今年2月底因病服食藥物後出現胃痛，即使停藥後情況仍無好轉，遂到仁濟醫院急症室求醫生。當時醫生初步診斷他患肝炎，惟入院後4天內病情急轉直下，出現急性肝衰竭及肝昏迷，轉院到瑪麗醫院治療。

石仔太太一度受訪稱，丈夫近日出現腦水腫情況，急需換肝續命。石太其後再受訪時透露，由於丈夫情況惡化，醫生告知她換肝對他病情已無補於事，故毋需再捐肝。她表示感激公眾及媒體幫助

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責任編輯：羅嘉欣