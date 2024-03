麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐婚前最後一次出席公開　準新娘麥明詩直言：大壓力

▲ 待嫁麥明詩狀態大勇。

「十優港姐」麥明詩(Louisa)在今年1月底在個人IG宣布與男友盛勁為(Keith)於IG宣布婚訊,兩人將於3月舉行「勁甜麥」婚禮,而且因為親友眾多將分3日於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行,而且預計3場酒席至少要花7位數。

而靚女準新娘麥明詩近日忙於籌備婚禮之外,並派喜餅禮盒分享喜悅外,她日前還應邀出席護膚品牌活動,麥明詩在個人社交平上載活動照片,並寫道:「Maybe last event as single. thank you for having me!!(可能是最後一次以單身身份出席活動,感謝邀請我!)」

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩解釋婚宴讓會員「競投」出席原因 十優港姐:有興趣記得參加!

準新娘麥明詩:大壓力

心情靚人亦靚,從相中所見,將「升呢」為盛太的麥明詩穿金色高踭鞋身、黑色高衩連身裙,高貴性感狀態大勇,而且笑容十分燦爛,網民紛紛讚靚女,留言:「人逢喜事精神爽,你好似發光咁!😍」、「😍😍嘩嘩嘩!好正呀❤️❤️❤️❤️」、「❤️ Always Beautiful 😍I Love You 💐💓💓💓😘」。

不過籌備婚禮應十分耗心神,有留言安慰準新娘,寫:「唔好俾自己咁大壓力,適當嘅時候要俾自己休息下」可是麥明詩回覆:「大壓力🥲」

