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麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐婚前最後一次出席公開活動　準新娘麥明詩直言：大壓力

娛樂 12:47 2024/03/17

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待嫁麥明詩狀態大勇。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）在今年1月底在個人IG宣布與男友盛勁為（Keith）於IG宣布婚訊，兩人將於3月舉行「勁甜麥」婚禮，而且因為親友眾多將分3日於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，而且預計3場酒席至少要花7位數。

而靚女準新娘麥明詩近日忙於籌備婚禮之外，並派喜餅禮盒分享喜悅外，她日前還應邀出席護膚品牌活動，麥明詩在個人社交平上載活動照片，並寫道：「Maybe last event as single. thank you for having me!!（可能是最後一次以單身身份出席活動，感謝邀請我！）」

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩解釋婚宴讓會員「競投」出席原因　十優港姐：有興趣記得參加！

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準新娘麥明詩：大壓力

心情靚人亦靚，從相中所見，將「升呢」為盛太的麥明詩穿金色高踭鞋身、黑色高衩連身裙，高貴性感狀態大勇，而且笑容十分燦爛，網民紛紛讚靚女，留言：「人逢喜事精神爽，你好似發光咁!😍」、「😍😍嘩嘩嘩！好正呀❤️❤️❤️❤️」、「❤️ Always Beautiful 😍I Love You 💐💓💓💓😘」。

不過籌備婚禮應十分耗心神，有留言安慰準新娘，寫：「唔好俾自己咁大壓力，適當嘅時候要俾自己休息下」可是麥明詩回覆：「大壓力🥲」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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