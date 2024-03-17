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【周末好去處】迷趣海濱迷宮延長展期至7月　光影遊樂園3月底同場舉行

社會 12:58 2024/03/17

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熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

迷趣海濱迷宮延長展期至7月，光影遊樂園3月底同場舉行。

灣仔海濱活動空間舉行的「迷趣海濱A-Maze-ing Harbourfront」，首兩天已錄得逾萬人次到訪。主辦單位Serious Staging表示，五個各具特色的迷宮將繼續在現址免費開放至7月。活動除了適合男女老幼，場地更是寵物友善，歡迎帶同毛孩一同參加。

湊得輕鬆啲
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「迷趣海濱」融合創意、藝術、玩樂、打卡和冒險元素。5大迷宮，包括展示無止境空間的「鏡院」；融合自然、遠眺維港的「迷走竹林」；由現在穿越至未來的「迷時」；以燈光變化組成的「光盒子」；讓小朋友盡情放電的「 躍動迷城」。

迷趣海濱：

日期：3月15日至7月中旬

時間：上午7時至晚上11時

地點：灣仔海濱活動空間（灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭）

入場費：全免

交通：

  • 港鐵會展站A2出口步行約3分鐘
  • 灣仔碼頭步行約1分鐘

灣仔海濱活動空間第二項節目「illuminate！Run Beyond光影遊樂園」，亦將於3月29日至4月28日舉行，橫跨復活節長假期。此項同樣免費開放的節目，展出意大利藝術家Angelo Bonello著名的Run Beyond 燈光裝置，屆時Angelo Bonello亦會親臨本港。

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記者：黃穎津

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