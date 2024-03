倪晨曦4年抱3宣布懷孕　靚媽Elva：家庭正在壯大

前華裔小姐兼人氣KOL倪晨曦(Elva),在2020年與金融才俊吳嘉釗結婚後,夫妻十分恩愛,在婚後已育有兩名兒子,現在分別3歲及1歲。在今日(2月17日),倪晨曦這位靚媽在個人社交平台報喜。

倪晨曦上載與丈夫及兩子子在沙灘拍的照片,而相中倪晨曦騷出孕肚,宣布家中將添新成員,她第三度做媽媽,寫道:

We are so excited to share this news 👶🏻

Our family is growing! And so is my heart!

Don’t ask me how I hid my belly for such a long time 😂

#familyof5

#vefamily