倪晨曦4年抱3宣布懷孕　靚媽Elva：家庭正在壯大

▲ 倪晨曦宣布第三度做媽媽。

前華裔小姐兼人氣KOL倪晨曦（Elva），在2020年與金融才俊吳嘉釗結婚後，夫妻十分恩愛，在婚後已育有兩名兒子，現在分別3歲及1歲。在今日（2月17日），倪晨曦這位靚媽在個人社交平台報喜。

倪晨曦上載與丈夫及兩子子在沙灘拍的照片，而相中倪晨曦騷出孕肚，宣布家中將添新成員，她第三度做媽媽，寫道：

We are so excited to share this news 👶🏻

Our family is growing! And so is my heart!

Don’t ask me how I hid my belly for such a long time 😂

#familyof5

#vefamily

她大約的意思：「我們很高興分享這個消息，我們的家庭正在壯大！我的心也是如此！別問我怎麼把肚子藏了這麼久familyof5#vefamily」」

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圈中人紛紛送祝福

現年36歲的倪晨曦4年抱3，相當好生養，廖子妤、余香凝、朱千雪、卓韻之等紛紛送上祝福恭賀，而在去年12月才「升呢」為人妻的湯洛雯更留言：「Omggggg ur a super woman!!!!」

其實倪晨曦在本月初分享出席Valentino在巴黎時裝周的相片，當中她更以真空穿白色恤衫款式連身裙，當時完全不見孕肚，想不到現在已腹大便便。

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