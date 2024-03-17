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【海洋公園】全新動物大使鱷魚「百香果」　昨起於新居「鱷園」與市民見面

社會 15:56 2024/03/17

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海洋公園全新動物大使鱷魚「百香果」與公眾見面。（海洋公園圖片）

海洋公園全新動物大使鱷魚「百香果」昨（16日）起，於新居「鱷園」與市民見面。首批探訪「百香果」的市民包括近百名救世軍轄下機構服務使用者，公園精心準備了鱷魚紀念品，讓訪客體驗更加難忘。

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「百香果」年約4至5歲，屬雌性混種暹羅及古巴鱷魚，目前身長197厘米，體重38.5公斤。而新居中國建設銀行（亞洲）呈獻「鱷園」，位於海洋公園入口，擁有全天候開放式設計，模擬野外環境，設有陸地及恆溫淡水池，水池備有深水與淺水區，平均水溫維持約20至30度，還配備暖燈幫助鱷魚於冬天保持體溫，又種植兩棵樹作遮蔽物以配合鱷魚棲息習慣。

「鱷園」免費開放予訪客參觀，突顯公園對推廣保育教育的重視；入口處展出鱷魚被拯救的過程，及設展板介紹保育訊息，鼓勵大眾透過日常生活習慣，一同保護動物及牠們的棲息地。

海洋公園重申，鱷魚並非香港本地物種，引入非原生物種會對本地生物多樣性帶來威脅。

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責任編輯：梁薾心

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