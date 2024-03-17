【肺癌】調查：7成病人確診肺癌已屬未期　組織呼籲政府開展篩查計劃

▲ 關注組織呼籲政府開展肺癌篩查計劃。(癌症資訊網提供)

肺癌一直高踞香港癌症殺手第一位，2021年新增肺癌病例共5,978宗，而死於肺癌的人數高達4,037人。

癌症資訊網慈善基金於上年10月至12月以網上問卷的形式，直接或透過照顧者訪問了110位肺癌患者，以了解這班患者的背景（如吸煙習慣、年齡、家族史）、治療期間所缺乏的資源及對肺癌篩查的認知與看法等，並得出以下調查總結。

調查結果，肺癌確診者年齡主要集中於50至60歲，大部分發生於退休年齡前。70%受訪者確診時已屬第4期肺癌。調查顯示，約6成受訪者在病徵出現後需要三個月以上才能確診，超過70%的受訪者曾因公立醫院輪候時間過長，而考慮或選擇向私家醫生求診，顯示有急切需要加強篩查及提早診斷。另外，80%的受訪者從不吸煙，有部分患者已戒煙超過一年。

超過95%的受訪者認為現時政府所提供的肺癌支援並不足夠，包括加快對肺癌的確診、藥物治療方面的資助等。癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟表示，超過半數受訪者不清楚現在已有肺癌篩查方法，超過95%的受訪者表示未曾參與過肺癌篩查，盼望政府能積極考慮將肺癌篩查普及化，在全港實施政府主導的低劑量電腦斷層掃描篩查計劃，以及早診斷肺癌。

臨床腫瘤科專科區兆基表示，非小細胞肺癌病人的五年存活率隨着期數增加從最早的超過90%下降到不到10%，後期肺癌的治療對病人及醫療系統能夠帶來更顯著的經濟負擔及心理壓力 。根據國際研究指出，現時低劑量電腦掃描用作肺癌篩查已獲世界認可，可有效於早期發現肺癌，從而改善預後及降低肺癌死亡率，可見及早篩查及確診肺癌的重要性。

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責任編輯：陳展棋