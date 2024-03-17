香港小姐丨慧妍雅集晚宴逾50位港姐出席　朱玲玲鄭文雅保養得宜散發貴氣

▲ 慧妍雅集42週年慈善晚會2024

「慧妍雅集42週年慈善晚會2024」在昨天（3月16日）於香港麗晶酒店舉行，並獲得7位銀贊助的支持。

慧妍雅集2023/2024年度會長兼「慧妍雅集 42 週年慈善晚會 2024」主席李潔瑩表示：「今年我們以『Beautiful Hong Kong美麗香港』作為年度慈善主題。我們深信真正的美麗並不止外貌，而是發自內心，只要大家多點付出和努力，令受惠者得到實質的幫助，這種由內心、善德散發出來的美麗會更加持久，亦展現出我們身爲香港人及這個城市的美麗。」

至於慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉亦表示:「今年是慧妍雅集成立42週年，希望藉著『Beautiful Hong Kong 美麗香港』的精神，讓香港變得更美麗。今年，為了籌得更多善款，我們很高興能夠與李志剛先生合作，為晚會主持慈善拍賣。」

另外，增設拍賣平台，當中有31件拍賣品，包括豪華度假村住宿、著名球星 C 朗拿度親筆簽名球衣、珠寶及品酒課程等。

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大會當晚並邀黃百鳴、黎瑞恩及周吉佩為慈善晚會獻唱，而抽獎環節亦由2023年度香港小姐冠軍莊子璇及2023年度香港小姐亞軍王怡然任抽獎及頒獎嘉賓。

當晚出席會員包括：朱玲玲、曹敏莉、向海嵐、王愛倫、陳法蓉、李潔瑩、趙雅芝、鄭文雅、劉倩婷、翁嘉穗、周麗明、戚黛黛、邵珮詩、王嘉慧、李姿敏、楊思琦、王菲、李美珊、岑杏賢、莊思明、黃嘉雯、梁凱晴、梁超怡、邵初、陳楨怡、關楓馨、何天兒、唐麗球、朱凱婷、張名雅、吳幸美、陳懿德、彭慧中、梁麗翹、何艷娟、黃泳嘉、王殷廷、林麗薇、朱翠娟、李慕潔、鍾子綸、林碧珍、宋愛儀、張夢夏、趙翠儀、林嘉曼、蔡淑好、馬詠恩、林詩慧、文健儀、陳瑩慧、李惠欣、鄧沅叞、吳淑明、郭菱、梁靜文、譚錦芳等。

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