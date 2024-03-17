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【財爺網誌】陳茂波︰本周再迎20間重點企業　連同首批創造逾1.3萬個就業機會

政治 16:33 2024/03/17

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陳茂波表示，本周將公布第二批重點企業。（陳靜儀攝）

港府致力招商引資，繼去年引入首批約30間重點企業後，財政司司長陳茂波今日表示，本周將迎來第二批、約20間企業，連同首批，在港合共投資超過400億元，創造逾1.3萬個就業機會，當中大部分為科研和管理職位。

陳茂波今日在網誌表示，這些重點企業都會助力其把相關範疇的上、中、下游企業群聚在香港，推動整個創科生態圈的蓬勃發展。

《財政預算案》提出將香港建構成「跨國供應鏈管理中心」，陳茂波今日再引數據細談背後思路及目標。

冀吸引內地企業來港設管理離岸管理區域總部

他提到，本港的貨物出口中，傳統歐美市場即使仍重要，但佔比卻顯著下降。例如，輸往美國的出口佔比由2003年的18.6%，降至去年的6.5%；同期輸往歐盟的佔比亦由10.5%降至去年的6.6%。反觀輸往東盟的出口佔比則由2003年的6.1%上升至去年7.9%，成為本港繼內地以後的第二大出口市場，輸往中東的佔比亦升至3.3%。

順應內地生產商產業鏈向海外延伸的趨勢，而香港在貿易及多個相關專業服務基礎堅實，具條件捕捉機遇。對於跨國供應鏈管理中心，陳茂波稱，目標是︰透過設立單一窗口，為企業提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢及人才和企業培訓等，吸引內地生產企業來港設立管理離岸貿易的區域總部。

陳茂波說，據估計，現時單是珠三角和長三角便有5萬多家中型生產企業，它們當中不少涉及海外業務，並且都有把部分製造工序「走出去」的需要。香港豐富的經驗和優良條件，正可服務它們所需。

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記者：趙居逸

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