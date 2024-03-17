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【惡劣天氣】路政署與承建商演練　模擬風暴下巡查及處理緊急道路事故

社會 16:34 2024/03/17

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路政署緊急控制中心聯同道路維修保養承建商進行演練，讓有關人員在風雨季前熟習相關工作流程。（政府新聞處圖片）

路政署緊急控制中心今日（17日）聯同各道路維修保養承建商進行演練，模擬風暴期間巡查全港主要道路及處理緊急道路事故，讓路政署人員及承建商團隊在風雨季前，熟習相關工作流程和在緊急情況下修復道路設施的注意事項。

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路政署在惡劣天氣（如風暴或暴雨）期間，會啓動轄下4個分別服務市區、新界區、跨界通道，及青馬和青沙管制區的緊急控制中心，除有路政署人員當值外，亦有道路維修保養承建商提供前線支援。

緊急控制中心會實時監察主要公共道路的最新情況，在有需要時處理道路突發事件，包括盡快清理道路上的障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道、為倒塌的斜坡進行緊急噴漿工程等，以期盡快恢復主要公共道路的路面交通。另會與其他相關部門緊密聯繫，將最新的路面阻塞情況及緊急事故跟進工作等資料發送予有關部門，為政府全面處理緊急事故提供支援。

路政署指，會持續採取一系列預防措施，以加強應對惡劣天氣的能力，包括指示承建商預先檢查轄下有較高水浸風險的道路、結構和行車或行人隧道內的排水泵房設施，並聯同相關部門加強巡查及清理，特別是較高水浸風險的公共道路集水溝和渠道；為路旁斜坡進行每年例行維修檢查，並為較高風險斜坡和擋土牆進行防護維修和加固工程；為路旁斜坡和高速公路定期進行樹木護養工作，如修剪生長過盛的植物和有問題的樹木；及在風雨季前完成樹木風險評估和相應的緩減措施，盡快跟進或移除路旁有即時威脅或已倒塌的樹木。 

此外，路政署會在2024年至2025年分階段為沙田城門河、大埔林村河，及大埔河沿岸的部分行人隧道，安裝水浸警告系統，並正聯同機電工程署研究在低窪較高水浸風險的行人隧道，加設閉路電視系統，進一步加強監測。

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責任編輯：梁薾心

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