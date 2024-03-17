【生態保育】4個傳統地點越冬斑蝶量下降54%　大欖或成重要群集地

▲ 烏鴉型斑蝶—幻紫斑蝶。（綠色力量圖片）

環保團體綠色力量今日（17日）公布最新「越冬斑蝶調查」結果，剛過去的冬天（去年10月至今年1月），在4個本地傳統斑蝶越冬地點，共錄得451隻越冬斑蝶，較對上一個冬天錄得的982隻下跌54%，跌幅顯著，並連續3年錄得跌幅。

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斑蝶是少數有群體遷徙習慣的昆蟲，每年秋冬會從北方較寒冷地區飛往南方温暖地帶群集過冬，而香港是斑蝶遷徙路徑的其中一個越冬地點。綠色力量自2009年起，持續於本地傳統斑蝶越冬地點，即歷年均有越冬斑蝶群集的港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山分流和水口記錄越冬斑蝶。最新調查結果顯示，四地錄得的越冬斑蝶數量依次是45隻、136隻、184隻和86隻。

▲ 2020至2023年綠色力量「越冬斑蝶調查」結果。

分析數據發現，同樣座落於大嶼山南部的分流和水口，均以「老虎型斑蝶」為主（擬旖斑蝶、虎斑蝶等），兩地斑蝶數目過去多年均維持在200至400隻之間，波幅偏窄，顯示此類型斑蝶較穩定。相反，小冷水和深水灣以「烏鴉型斑蝶」為主（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等），兩地的斑蝶數目過去多年可由十數隻至逾千隻不等，波幅偏大，反映此類型斑蝶較易受每年氣候和環境所影響。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢指，雖然4個調查地點的整體數目近年呈下跌趨勢，但就觀察所見，四地的植被完整，環境變化輕微，相信越冬斑蝶數目在未來有機會回升。

她特別指出，除了上述4個傳統斑蝶越冬地點，香港其他地點亦偶然會發現大量斑蝶群集，例如大欖在剛過去冬天錄得越冬斑蝶多達1,545隻，而對上一次於該地錄得大量越冬斑蝶已是2020年冬天。她相信該地未來有機會成為斑蝶於香港的一個重要越冬地點，由於發現斑蝶群集的地點位於大欖郊野公園邊陲，期望當局能確立郊野公園邊陲地帶的生態重要性，避免開發相關土地。

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責任編輯：梁薾心