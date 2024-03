新聞女王丨TVB主播黃珊壓力爆煲引致風癩　溫馨提示：身心同樣強大才有資格照顧別人

現年44歲TVB新聞主播黃珊現為TVB新聞的專題節目監製、專題記者、主持,為現時TVB王牌主播之一,堪稱現實版「新聞女王」。

育有一子一女的黃珊保養不俗,從其過往在個人社交平台發文所見,可見她平時十分注重做運動。可是,日前黃珊以「Train身更要Train心」為題,在社交平台發文透露,近日因為壓力太大導致蕁麻疹(俗稱「風癩」)。

▲ 黃珊自揭壓力太大導致蕁麻疹(俗稱「風癩」)。

情緒壓力大爆發

黃珊坦白表示,近日因為各種問題影響情緒,稱:

「Train」身也要「Train」心

然後她表示,一直注意運動,但原來生理健康重要外,心理健康也同樣非常重要,稱:

▲ 黃珊在社交平台上載自己在用智能手機的照片,發文自揭生蕁麻疹。

所以她最後表示:

要每天提醒自己

慢慢來,深呼吸

Take one thing at a time

困難天天都多

一天的難處一天當就夠

#身體健康好緊要

#精神健康更緊要

#中年快樂指數有啲低

#心理要非常強大

#要對自己好啲

#中醫說要多休息

#運動唔好做咁多喎🫥

