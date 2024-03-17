新聞女王丨TVB主播黃珊壓力爆煲引致風癩 溫馨提示：身心同樣強大才有資格照顧別人
現年44歲TVB新聞主播黃珊現為TVB新聞的專題節目監製、專題記者、主持，為現時TVB王牌主播之一，堪稱現實版「新聞女王」。
育有一子一女的黃珊保養不俗，從其過往在個人社交平台發文所見，可見她平時十分注重做運動。可是，日前黃珊以「Train身更要Train心」為題，在社交平台發文透露，近日因為壓力太大導致蕁麻疹（俗稱「風癩」）。
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情緒壓力大爆發
黃珊坦白表示，近日因為各種問題影響情緒，稱：
最近工作排山倒海
又為家中「長者」疲於奔命
種種情緒壓力
導致蕁麻疹大爆發
看了好幾個醫生
都說要長期服藥
「醫生
到底是否慢性蕁麻疹？
我擔心有別的問題」
「你千萬不要擔心
你一憂慮
恐防病情會更嚴重」
「Train」身也要「Train」心
然後她表示，一直注意運動，但原來生理健康重要外，心理健康也同樣非常重要，稱：
相信不少中年人像我一樣
上有高堂下有細路
自己永遠排在最後
以為運動夠了
吃得健康
便叫照顧好自己
怎料有天身體告訴你
原來從未注意過自己的精神健康
所以「Train」身重要
「Train」心更不容忽視
身心同樣強大
才有資格照顧別人
所以她最後表示：
要每天提醒自己
慢慢來，深呼吸
Take one thing at a time
困難天天都多
一天的難處一天當就夠
#身體健康好緊要
#精神健康更緊要
#中年快樂指數有啲低
#心理要非常強大
#要對自己好啲
#中醫說要多休息
#運動唔好做咁多喎🫥
#相係Google pixel 8 pro手機影
#靚相最緊要靚手機
#絕對不是廣告
#我仍然是蘋果fan
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撰文 : TOPick柴犬出動