新聞女王丨TVB主播黃珊壓力爆煲引致風癩　溫馨提示：身心同樣強大才有資格照顧別人

▲ TVB人氣新聞主播黃珊。

現年44歲TVB新聞主播黃珊現為TVB新聞的專題節目監製、專題記者、主持，為現時TVB王牌主播之一，堪稱現實版「新聞女王」。

育有一子一女的黃珊保養不俗，從其過往在個人社交平台發文所見，可見她平時十分注重做運動。可是，日前黃珊以「Train身更要Train心」為題，在社交平台發文透露，近日因為壓力太大導致蕁麻疹（俗稱「風癩」）。

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▲ 黃珊自揭壓力太大導致蕁麻疹（俗稱「風癩」）。

情緒壓力大爆發

黃珊坦白表示，近日因為各種問題影響情緒，稱：

最近工作排山倒海

又為家中「長者」疲於奔命

種種情緒壓力

導致蕁麻疹大爆發

看了好幾個醫生

都說要長期服藥

「醫生

到底是否慢性蕁麻疹？

我擔心有別的問題」

「你千萬不要擔心

你一憂慮

恐防病情會更嚴重」

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「Train」身也要「Train」心

然後她表示，一直注意運動，但原來生理健康重要外，心理健康也同樣非常重要，稱：

相信不少中年人像我一樣

上有高堂下有細路

自己永遠排在最後

以為運動夠了

吃得健康

便叫照顧好自己

怎料有天身體告訴你

原來從未注意過自己的精神健康

所以「Train」身重要

「Train」心更不容忽視

身心同樣強大

才有資格照顧別人

▲ 黃珊在社交平台上載自己在用智能手機的照片，發文自揭生蕁麻疹。

所以她最後表示：

要每天提醒自己

慢慢來，深呼吸

Take one thing at a time

困難天天都多

一天的難處一天當就夠 #身體健康好緊要

#精神健康更緊要

#中年快樂指數有啲低

#心理要非常強大

#要對自己好啲

#中醫說要多休息

#運動唔好做咁多喎🫥

#相係Google pixel 8 pro手機影

#靚相最緊要靚手機

#絕對不是廣告

#我仍然是蘋果fan

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