  • 26°C
香港時間 : 2024317日 (週日) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨TVB主播黃珊壓力爆煲引致風癩　溫馨提示：身心同樣強大才有資格照顧別人

娛樂 17:16 2024/03/17

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

TVB人氣新聞主播黃珊。

現年44歲TVB新聞主播黃珊現為TVB新聞的專題節目監製、專題記者、主持，為現時TVB王牌主播之一，堪稱現實版「新聞女王」。

育有一子一女的黃珊保養不俗，從其過往在個人社交平台發文所見，可見她平時十分注重做運動。可是，日前黃珊以「Train身更要Train心」為題，在社交平台發文透露，近日因為壓力太大導致蕁麻疹（俗稱「風癩」）。

前新聞主播丨一家四口西澳旅遊陪老爸玩滑沙　方健儀讚78歲方父：佢係堅嘅

黃珊自揭壓力太大導致蕁麻疹（俗稱「風癩」）。

情緒壓力大爆發

黃珊坦白表示，近日因為各種問題影響情緒，稱：

最近工作排山倒海
又為家中「長者」疲於奔命
種種情緒壓力
導致蕁麻疹大爆發
看了好幾個醫生
都說要長期服藥
「醫生
到底是否慢性蕁麻疹？
我擔心有別的問題」
「你千萬不要擔心
你一憂慮
恐防病情會更嚴重」

點擊圖片放大
+6
+5

「Train」身也要「Train」心

然後她表示，一直注意運動，但原來生理健康重要外，心理健康也同樣非常重要，稱：

相信不少中年人像我一樣
上有高堂下有細路
自己永遠排在最後
以為運動夠了
吃得健康
便叫照顧好自己
怎料有天身體告訴你
原來從未注意過自己的精神健康
所以「Train」身重要
「Train」心更不容忽視
身心同樣強大
才有資格照顧別人

黃珊在社交平台上載自己在用智能手機的照片，發文自揭生蕁麻疹。

所以她最後表示：

要每天提醒自己
慢慢來，深呼吸
Take one thing at a time
困難天天都多
一天的難處一天當就夠

#身體健康好緊要
#精神健康更緊要
#中年快樂指數有啲低
#心理要非常強大
#要對自己好啲
#中醫說要多休息
#運動唔好做咁多喎🫥
#相係Google pixel 8 pro手機影
#靚相最緊要靚手機
#絕對不是廣告
#我仍然是蘋果fan

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子山遊｜領隊爸爸行山教女愛惜大自然　新手爸媽2大親子山遊小貼士

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞之花丨廖淑怡報新聞期間狂咳20秒　TVB主播夠鎮定識執生獲網民讚賞
10:11 2024/01/24
新聞之花丨廖淑怡報新聞期間狂咳20秒　TVB主播夠鎮定識執生獲網民讚賞
新聞之花丨女模級新聞主播忘記除髮夾　黎在山擁逆天長腿曾做樂基兒師妹
12:02 2024/01/25
新聞之花丨女模級新聞主播忘記除髮夾　黎在山擁逆天長腿曾做樂基兒師妹
新聞之花丨TVB主播晒舊照網民錯重點? 　 周可茵禾稈冚珍珠【多圖】
14:20 2024/02/09
新聞之花丨TVB主播晒舊照網民錯重點? 　 周可茵禾稈冚珍珠【多圖】
前新聞主播丨一家四口西澳旅遊陪老爸玩滑沙　方健儀讚78歲方父：佢係堅嘅
17:27 2024/02/27
前新聞主播丨一家四口西澳旅遊陪老爸玩滑沙　方健儀讚78歲方父：佢係堅嘅
前東張主播丨黃穎君宣布新動向升呢做政協委員　被指是「許詩晴」原型
17:44 2024/01/22
前東張主播丨黃穎君宣布新動向升呢做政協委員　被指是「許詩晴」原型

你可能感興趣

新聞之花丨廖淑怡報新聞期間狂咳20秒　TVB主播夠鎮定識執生獲網民讚賞
10:11 2024/01/24
新聞之花丨廖淑怡報新聞期間狂咳20秒　TVB主播夠鎮定識執生獲網民讚賞
新聞之花丨女模級新聞主播忘記除髮夾　黎在山擁逆天長腿曾做樂基兒師妹
12:02 2024/01/25
新聞之花丨女模級新聞主播忘記除髮夾　黎在山擁逆天長腿曾做樂基兒師妹
新聞之花丨TVB主播晒舊照網民錯重點? 　 周可茵禾稈冚珍珠【多圖】
14:20 2024/02/09
新聞之花丨TVB主播晒舊照網民錯重點? 　 周可茵禾稈冚珍珠【多圖】
黃珊 主播 記者 KOL TVB 正能量

最高瀏覽

鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期
鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期
親子山遊｜薰陶8歲女愛惜大自然追尋雀鳥　領隊爸爸帶女兒走過逾50座山嶺
親子山遊｜薰陶8歲女愛惜大自然追尋雀鳥　領隊爸爸帶女兒走過逾50座山嶺