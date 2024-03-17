【藝術文化】「teamLab：光漣」互動體驗明起接受預約　每天限1個場次

▲ 康文署夥拍國際藝術團隊teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽，將於本月25日盛大啟幕。（康文署圖片）

康文署夥拍國際藝術團隊teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽，將於本月25日盛大啟幕，在添馬公園和中西區海濱長廊（中環段），展出逾200個色彩繽紛的巨型互動「發光蛋」和滿布色彩的投影樹林。本月25至31日的添馬公園草坪展區互動體驗，明日中午12時起，在Klook接受預約，每人每次預訂最多兩個名額，每天僅限預約1個場次。

▲ 「teamLab：光漣」展覽明起開放預約。（添馬台fb）

萬眾矚目的「teamLab：光漣」展覽，本月25日起至6月2日，每晚6時半至11時開放，每場持續30分鐘。「發光蛋」裝置會隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效，園內數十棵樹木也會與之呼應，變換光色與音調，創造前所未有的視聽享受。展品將遍布添馬公園草地，並延伸至維多利亞港海面，展現出五光十色的維港。

是次展覽免費入場，但添馬公園草坪展區需預約入場。首周（本月25至31日）的體驗時段，明日中午12時起，在Klook接受預約，每人每次預訂最多兩個名額，每天僅限預約1個場次。預約者需於預約時段內到場，並出示確認電郵上的門票二維碼。

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責任編輯：梁薾心