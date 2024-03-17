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【聯用大樓】將軍澳站附近擬興建政府聯用大樓　設三層街市　天橋連接將軍澳中心

社會 18:20 2024/03/17

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政府計劃於將軍澳站附近興建三層街市。(建築署圖片)

政府計劃於將軍澳市中心寶邑路與唐賢街交界，鄰近港鐵將軍澳站和公共交通交匯處，興建一座政府聯用大樓，並設有公眾街市、醫療及健康設施、社會福利設施、公共教育設施以及政府辦公室等。預計所需費用為32億，於財委會批准撥款後展開擬議工程，目標是約在4年半內竣工。

點擊圖片放大

根據初步設計概念，擬建的聯用大樓樓高13層，另有2層地庫。 聯用大樓將與周邊行人天橋的規劃相互配合 ，並會在街市樓層預留連接設施，接駁行人天橋至毗鄰商場，方便市民前 往大樓。

大樓的公眾街市共有3 層 ， 預計可提供約140個攤檔。另外，亦會設立西貢地區康健中心、衞生署兒童體能智力測驗中心、衞生署皮膚科診所、社署長者鄰舍中心、日間護理中心以及展能中心。

另外，消防建議在擬建聯用大樓內興建社區應急準備體驗學習中心 。中心將設有實體體驗學習設置及其他教育展品，模擬不同場景，向市民灌輸全方位的應急準備意識，提升他們面對危難或突發事故的應變能力。

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責任編輯：陳展棋

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