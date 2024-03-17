「打波先嚟落雨」四眼仔鄭仲軒現身受訪　憶當年拍廣告點滴解釋踏上健身之路原因

▲ 當年「打波先嚟落雨」四眼仔鄭仲軒已成健美先生。

社會福利署經典廣告對白「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」內四眼仔鄭仲軒（Eric），現在已年近40，近日他參加健美比賽照片因為被翻出，又再受網上討論。

不過部份對健美比賽不了解的網民，卻表示鄭仲軒一身肌肉「好肉酸」等，甚至講人身攻擊的說話。而育兒專家「超級奶爸」 何基佑對於網民的言詞看不過眼，曾在個人社交平台指這是健美運動員付出汗水的成果，不了解這項競賽的網民不應因為無知便用離聽說話攻擊運動員。

同時，他更在社交平台表示想訪問鄭仲軒。結果，對方真的上了何基佑與譚玉瑛主持的電台節目《QK玉瑛室》。

【大隻佬】經典廣告「打波先嚟落雨」四眼仔變筋肉人 鄭仲軒努力操肌成健美運動員

▲ 「打波先嚟落雨」鄭仲軒（中）接受何基佑與譚玉瑛訪問。

為買遊戲機拍廣告

主持譚玉瑛問鄭仲軒當年在廣告戴的眼鏡是真眼鏡還是道具，他回答：「我嗰時近視有戴眼鏡，但我印象好依稀，導演都冇叫我除。」

至於當年為合拍廣告，原來是被說是被媽咪騙了，說：「媽媽同我講，問我係咪想買遊戲機，話可以畀你搵錢買到遊戲機，一日搞掂喎。我話：『咁好？』好似職業球員咁，我好鍾意踢波，真係好鍾意。佢話做返我鍾意嘅嘢就得，可以踢波，好威，踢波賺到錢，點知原來係個局，但都輕輕鬆鬆，賺到我第一部遊戲機！」

▲ 鄭仲軒指當年肯拍廣告是為了買遊戲機。

天生瘦小決定操肌

不過，他長大後沒當足球員而是變當上健身教練教並踏上健美先生之路。他解決因從小熱愛各種運動，可是天生瘦小，由此特別很羨慕滿身肌肉的哥哥，於是在18、19歲開始健身。

而鄭仲軒當健身教練前賣錶，每日上班時間朝9晚10，只能在上班前清晨去健身，於是這樣諗：「不如自己做埋呢行啦。」於是考健身教練牌，約在十年前轉行當教練。

至於他拍「打波先嚟落雨」廣告此事，表示一直沒向其他人特別提起，只是小學、中學同學之間用來開玩笑，至於廣告不時被炒作由此令他被起底，鄭仲軒對此的感受稱：「唉，又講喇，冇乜特別感覺。」

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