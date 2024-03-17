【體育發展】體院復辦開放日吸引逾8,000人參與　黃德森：全力支持運動員備戰奧運

▲ 體育專員黃德森（中）表示，政府將全力支持香港運動員備戰巴黎奧運會及殘奧會。（體院提供圖片）

事隔4年，香港體育學院昨（16日）起一連兩日復辦疫情後首個開放日活動，院方在今傍晚宣布，兩日活動合共吸引逾8,000人報名參與。體育專員黃德森表示，政府將全力支持香港運動員備戰巴黎奧運會及殘奧會，冀市民用不同方式為運動員打氣。

繼昨日邀請多間學校及團體逾千名學生及青少年參與，體院今日開放予公眾人士入場參觀，場內設有多項運動體驗活動、體能測試及精英運動員示範等，今年增設全新環節「體院與運動科技專區」，讓市民透過互動遊戲了解體院在運動營養及生物力學方面如何支援運動員。

體院主席鄧竟成致辭表示，巴黎奧運和殘奧會將於數月後舉行，許多運動員正積極爭取出賽資格，明年全國運動會亦會首次由粵港澳三地合辦，籲市民入場支持香港精英運動員，並相信本港運動員可以在主場大放異彩，亦感謝政府近年大力支持精英體育發展，投放更多資源在精英培訓上。

出席同一活動的體育專員黃德森表示，近年香港運動員在國際大賽上屢獲佳績，勇奪多面獎牌，令全港市民引以為傲，政府將繼續循精英化、盛事化、普及化、專業化及產業化支持本港體育發展，又提及政府在2023至24年度，已向體院撥款逾8億元，支持運動員發展及強化體院運動醫療支援，當局亦會全力支持香港運動員積極備戰巴黎奧運會及殘奧會，冀市民用不同方式為運動員打氣。

▲ 公眾入場可體驗多項運動。（體院提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅