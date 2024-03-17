【好市民獎】6名船家惡劣天氣下救37遇溺者獲「全年好市民獎」　蕭澤頤冀市民效法獲獎者充當警方耳目

▲ 6名船家惡劣天氣下救37遇溺者獲「全年好市民獎」。（朱永倫攝）

今屆「好市民獎」有80名得獎者，其中「全年好市民獎」首次有6名獲獎者，他們前年9月在西貢協助拯救37名進行水上活動時，因遇上惡劣天氣墮海的市民；警方讚揚6名船長在危急關頭下表現勇敢，並肩「同行」，成功拯救生命。警務處處長蕭澤頤表示，好市民獎彰顯警民合作重要性，呼籲市民效法獲獎者的機警，做警方的眼睛及耳朵。

前年9月，多名市民於西貢海域進行水上活動時，天氣突然急轉直下，警方短時間內接獲多人報案，指有人墜海及多隻快艇翻側，6名船長自發出海救起墮海的市民，最終在水警趕到前協助救起37人，事件無人傷亡。警方讚揚6名船長在危急關頭下，仍然表現勇敢、積極及機警，並肩「同行」，成功拯救生命。

船家有默契不約而同開船救人

船家鄭浩生表示，事發時有百多人在海上划獨木舟，天氣突然變得惡劣，不少人發現天氣轉差後嘗試划回岸邊，惟事出突然，很多人趕不及上岸。他形容，「風一嚟都好跨張，企板、獨木舟成隻飛上天」，又指因當天天氣炎熱，很多人都沒有穿救生衣。船家石華有則指，當時最深刻是「有幾個叫救命，成個頭都見唔到，喺水底，即刻扯佢上嚟」。

鄭浩生指，當時情況混亂，但眼見多人墮海便立即出海，附近其他船家亦不約而同開船救人。他指，當時每次救了數名墜海市民上岸，便立刻出海救其他人，船家間很有默契「見人就救、分散投資」。他又表示，當時使用滑水船，尾板貼近海，只需約20秒便可救出8、9名市民上岸。

獲救者廖先生指，當日與朋友出海玩獨木舟，其間遇上暴雨，開始回程時船隻已翻側墮海。他形容，當時水流很急，「已經唔知漂咗去邊，身上又冇任何裝備」，幸好遇上幾位船家，最後令他和朋友脫離險境。廖先生形容，當時十分徬徨，只能抱著同伴，又稱「如果唔係佢哋咁快嚟救我哋，我諗啲浪冚多幾下都會窒息，有救生衣都無用」，希望籍今次機會向他們致謝。

蕭澤頤冀市民充當警方的眼睛及耳朵

蕭澤頤表示，80名獲獎者憑好市民特質，協助警方防止及偵查罪案發生，保護和拯救生命，又指好市民獎歷年共有4500名見義勇為的市民，彰顯警民合作重要性。蕭澤頤呼籲市民效法獲獎者的機警，見到可疑事件及人物時盡快報案，做到「我地嘅眼睛同耳朵」，相信可以共同為香港這個社會編織更加強大的安全網，令香港成為更安全的城市，人人得以安居樂業。

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記者：吳穎嵛