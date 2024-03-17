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【好市民獎】警向80人頒好市民獎　最年輕得獎人僅17歲

社會 21:14 2024/03/17

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警向80人頒好市民獎。（朱永倫攝）

今屆「好市民獎」有80名得獎者，當中首次有6名市民獲「全年好市民獎」，另有7間機構獲「好機構獎」。80名獲嘉許的好市民案件中，涉及尋找失蹤人士及拯救生命有25宗、盜竊案有22宗、非禮及窺淫有15宗、詐騙案有7宗，其他案件如刑事毀壞、襲擊和非法入境則有11宗，當中最年輕得獎人僅17歲。

84歲的李仲美為本年度最年長的得獎人。前年11月，她收到訛稱是其兒子的騙徒來電，聲稱自己被捕，須繳保釋金5萬元，並提出與李婆婆見面取款。李仲美洞悉騙徒詭計，立即報警求助，並配合方行動假裝應約，協助警方拘捕騙徒。其後騙徒被判以欺騙手段取得財產罪成，須入勞教所。

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頒獎嘉賓蕭楚基讚揚李婆婆非常精靈，沒有相信騙徒之餘，更冷靜報警，並配合警方的行動，成功將騙徒繩之以法。 他呼籲市民，不論年齡、背景，都可以好像李婆婆一樣成為一名「好市民」，與警方一同打擊騙案以及其他罪行。

17歲的楊靜昕為本年度最年輕的得獎人。前年12月，她在自修室發現有人偷拍女子裙底，於是報響。在警方到達前，她暗中拍攝罪證，為警方提供關鍵證據。其後疑犯9項非法拍攝或觀察私密部位罪和一項非禮罪成，被判監9個月。

任職保安員的李秀媚去年10月在大廈巡邏時發現一單位外異常高溫，於是報警求助。警員到場後發現戶主在單位內量倒，屋內有一個已「煲乾水」的水煲。警方指，李秀媚憑藉高度的警覺性，解除潛在的火災危險，防止可能導致的傷亡。

獲「好機構獎」的7個機構包括華潤（集團）有限公司、香港的士小巴商總會、瑰麗酒店集團、中石化（香港）有限公司、香港青年協會（青年違法防治中心）、銀聯國際香港分公司及衆安銀行有限公司，分別協助宣傳滅罪信息、支持警隊防罪活動、協助識別金融犯罪及瓦解洗黑錢集團等。

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記者：吳穎嵛

 

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