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【賽前執行李】鄧謝配全英賽8強賽前要執行李「未打先認輸」　議員批對運動員有欠尊重

社會 21:24 2024/03/17

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「鄧謝配」日前打入全英羽毛球公開賽八強，卻遭要求於賽前執拾行李，準備敗陣後隨即返港。（鄧俊文facebook圖片）

港羽混雙組合鄧俊文及謝影雪日前打入全英羽毛球公開賽八強，卻被要求在賽前預先執拾好行李，惹來外界質疑是「未打先認輸」，影響球員出賽心情；兩人最終也在八強止步，按原定計劃即日登上長途機趕返港。鄧俊文賽後在社交網站帖文，以「運動員嘅辛酸」為題大吐苦水，透露這種賽前「打擊心情」安排，並非首次發生。

立法會議員認為事件反映運動員不受尊重。港羽總教練何一鳴向傳媒解釋，曾嘗試改機票押後返港不果，形容事件「實屬意外」，日後會加強溝通避免誤會發生。

倘勝出　方可重購回程機票

是次風波始於「鄧謝配」於上周四（14日）勝出全英賽16強後，據《體路》報道二人曾獲通知，其回港機票將由原定上周五（15日）、即8強比賽當天，改遲兩日回港，惟於8強比賽當日早上，突獲通知要勝出比賽方可改機票，故賽前仍需預先收拾行李。二人最終不敵國家隊組合馮彥哲及黃東萍，以15：21及8：21止步8強；另因二人酒店房已退，故賽後需借用其他隊友房間收拾及輪流洗澡後，再趕往機場。

鄧俊文事後在社交平台Instagram發限時動態上載一張行李照片，配以「運動員嘅辛酸」為題大吐苦水，稱要在重大比賽爭取最佳成績，需在心理及生理做好準備，惟「已經唔係第一次喺未比賽前就要執好曬行李，如果一輸波就要立即沖個涼反（返）香港，作為一個運動員係有幾打擊心情」。

何一鳴事後回應傳媒稱，鄧謝配打入8強時已商量好改於周日回港，「無奈星期日沒有機位，故早上通知他們準備按原計劃回港」，倘勝出才重新買回程機票，承諾日後會加強與球員溝通，免生誤會。

謝影雪繼於8強賽事當日於IG限時動態上載相信攝於英國機場的照片，配以單字「攰」，今日（17日）再更新限時動態以黑底白字發文，稱「一家人點都會有爭辦（辯）嘅時候」，強調只是希望解決問題，並非有意攻擊任何人，提到何一鳴經常親力親為幫助球員，「一家人點都會有爭辦（辯）嘅時候」，但「大家都係為咗球隊去付出，盡自己最大努力為香港爭光」。

倡扭鬆政策　與航空公司協議

立法會議員江玉歡認為，運動員賽前執行李「好似打定輸數」，「對運動員嚟講好辛酸，點會有心博到最盡」。她說理解事前買機票時，不能安排運動員等到決賽後才離開當地，但建議扭鬆相關政策，包括事前跟航空公司協議，投放金錢買較高等級機票，「唔好搞到買到最平無得改嗰隻」，以示尊重運動員。她強調運動員不是單為自己，而是為港爭光，「運動員都付出咁多汗水，咁都唔肯（投放資源），講咩推廣體育。」

另外，有指部分外地運動員每次出外比賽均獲航空公司贊助坐商務客艙，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指，球員因晉級或淘汰結果「唔知打到幾時」的情況常見，球隊應事先與球員有充足溝通、做好預期管理，例如說明可重新買機票，甚或安排轉機等，至於航空公司與球隊合作，除非政府或其他私人機構出資贊助，否則涉及商業考慮，或視乎有關球員是否明星運動員等。

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記者：馮琪雅

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