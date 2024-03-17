【道路安全】警方周一起全港執法　打擊亂過馬路、違例駕駛

▲ 警方明日起於全港進行大型執法行動，打擊違例駕駛和亂過馬路。

為提高巿民道路安全意識，警方明日（18日）起於全港進行大型執法行動，打擊違例駕駛和亂過馬路。若市民胡亂過馬路，一經定罪，可被罰款2,000元。

根據警方數字，香港去年有1,009宗致命及嚴重交通意外，當中最主要涉不專注駕駛，有322宗，按年增加超過20%，情況令人關注。致命交通意外共98宗，導致98人死亡，按年增約10%；63%死者都是行人，其中39人是65歲以上的長者。而涉致命交通意外的車輛類型中，商用車輌佔比最多，27%為貨車，其次是的士及小巴。

警方上周四預告，今起會在全港嚴厲執法，包括打擊駕駛者違法行為，包括不小心駕駛；沒有讓斑馬線上的行人先行；超速駕駛；駕駛時手持手提電話；酒駕、藥駕和毒駕；及違反交通燈和標記等；亦會嚴打行人不遵守交通燈號亂過馬路，希望減低交通意外發生機會。

警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛盲點。駕駛者亦須加倍留意周遭交通情況及仔細察看盲點，確保車輛四周安全才開車，時刻保持專注、忍讓和守法。

根據《道路交通（交通管制）規例》規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可處罰款2,000元。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心