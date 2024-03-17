【麻疹】一歲大女嬰及姊姊先後感染麻疹　潛伏期曾到訪泰國

衞生防護中心今日（17日）公布兩宗麻疹個案。



首宗個案涉及一名過往健康良好的14個月大女嬰。病人因發燒、流鼻水及出疹，於3月13日到香港港安醫院—荃灣急症門診中心求醫並入院接受治療。她情況一直穩定，並於3月15日出院。病人的血液樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測及抗體呈陽性反應。



衞生防護中心接獲通報後，隨即展開流行病學調查。根據病人家人提供的資料，病人過往健康良好的同住姊姊於3月1日起亦陸續出現麻疹相關病徵，並曾於3月3日至5日入住明愛醫院。中心相信有關個案與首宗個案有流行病學關聯。



兩名病人及家人於潛伏期內的2月7日至13日曾到訪泰國，中心正調查個案感染源頭。中心同時正就個案在傳染期內曾到訪的地點啓動接觸者追蹤，並為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋