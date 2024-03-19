戲劇媽媽｜4招教養法助孩子活出自我　甄詠蓓勸家長勿心急：教仔是長線投資

近年學童自殺案增加，兒童精神健康成社會關注議題，家長高壓的教育方式亦常引起討論。資深戲劇大師甄詠蓓（Olivia），多年來連續不斷地舉辦藝術計劃，望透過藝術教育的方式，重建兒童心靈健康，幫助他們鍛鍊毅力，獲得表現自我的機會。

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甄詠蓓是當代劇場才女，集編、導、演、教學、寫作於一身，現為「甄詠蓓戲劇工作室」藝術總監。生活離不開藝術和戲劇的Olivia育有一女，在女兒小時候，Olivia會帶她接觸戲劇活動，不過隨女兒逐漸成長，對表演產生羞意後便沒再參與。

即使女兒沒再參與戲劇活動，但Olivia也讓她接觸其他事物，她表示以往女兒曾學習芭蕾舞，接觸不久，女兒便向她坦白自己並不喜歡。直到8歲那年，女兒突然愛上溜冰，Olivia便放手支持她發展，直至現在，Olivia表示女兒每早6時便會身起練習溜冰，不需要任何提醒。

小朋友只要找到自己喜歡的事，家長就毋須投放太多的專注力在孩子身上，因為他們會自覺性地做自己喜歡的事。

▲ 甄詠蓓建議家長讓小朋友找到自己喜歡的事情。（曾嘉文攝）

給予足夠自由度讓女兒發展的她，對現今家長教育方式表示嘆氣，指家長一直以來只懂得站在自己角度出發，從未尊重孩子的選擇，讓他們的世界只剩下「讀書」和「成績」。她又強調在孩子成長過程中，家長只是一名協助者，真正的領導者是孩子本人。要讓孩子能走出一條屬於自己的道路，家長便要放下對孩子的約束，Olivia對此建議4種教養法。

1. 給孩子讀書以外的表現空間

現今社會衡量一個小朋友「叻唔叻」，通常都以讀書作為指標，但成績出眾與否，也不能抹殺他們在其他方面的能力。Olivia表示，小朋友讀書不一定要出眾，而且讀書也非判斷小朋友好壞的標準，他們可以在藝術、音樂、畫畫等方面擁有天份，而這些讀書以外的出色表現，也是個人價值的一種肯定。

2. 讓孩子有足夠睡眠時間

不少家長為了孩子的未來發展，安排「地獄式」時間表，以致他們沒有足夠休息。Olivia憶述，以往有家長為了讓孩子取得藝術證書，不管他們臉上疲憊不堪的樣子也前來參加工作坊，當下的她不忍心，連忙勸喻家長帶孩子回家休息。「小朋友的成長好需要睡眠來完成大腦發育，家長不應過於逼迫小朋友學習。」

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3. 家長勿過於心急培育孩子

Olivia表示，教育小朋友是一門長線投資，非能短期獲利。她又形容漫長的成長路上，孩子是植物，家長是擔當園丁，他們何時發芽、花開、結果都有一個特定的時間，只要耐心栽種，便能迎來盛放花期。

每個人都有他自己的成長時間，就如小朋友去到某個階段才會學識寫字，才會有成熟的邏輯思維，所以家長要多了解和留意屬於小朋友的時間。

4. 聆聽小朋友心聲

家長安排活動給小朋友參與，大多也只是自己的想法，從未聆聽小朋友的意向。Olivia憶述，過往有家長帶小朋友來聽講座，過程中小朋友一直不願安靜坐下，四處亂走，影響在場其他人，該名家長也因此感尷尬，但卻堅持不帶小朋友離開。Olivia表示，小朋友本就不應該參加講座，只是家長一心想參加才帶子女前來。「若然是家長想完成的事，為何要讓子女進行，而非親自完成？」

▲ 甄詠蓓認為家長執著於孩子要「羸在起跑線」，以致沒有尊重他們的選擇。（曾嘉文攝）

舉辦藝術計劃改善兒童心靈健康

為改善兒童心靈健康，Olivia舉辦童迷香港藝術計劃「動戲大地藝術節 再翅飛飛」，以大自然作為主題，計劃會橫跨一年半，為6至12歲兒童提供涵蓋「自然律動」、「環境劇場」、「自然手作」及「環境音樂」不同主題的免費工作坊，12月更會在嘉道理農場暨植物園舉行全港首個大型沉浸式劇場節，以支援及提升兒童精神健康。

▲ 甄詠蓓今年舉辦「動戲大地藝術節 再翅飛飛」，以關注兒童精神健康。（相關機構提供）

接觸大自然以擴闊孩子世界

是次計劃以大自然作主題，目的是想讓小朋友了解世界不只有狹窄的成績，而是有著大自然包容萬物的寬闊空間。城市生活的壓抑，單一教育制度的壓力，容易使人出現精神健康問題，要改善此況，Olivia選擇以「玩樂」的方式。

對小朋友而言，可以玩耍已經足夠，讓他們接觸大自然的泥土、空氣，身心便會變得不一樣。

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藝術是一種快樂的表達

Olivia從事戲劇藝術工作多年，今次更將自然與藝術結合出不同的工作坊和劇場。多變的藝術，常使人覺得充滿距離感，但對此她並不認同。她認為藝術非常簡單，是一種表達快樂的方式，當中不存在任何的批判，甚至沒有指標定義好壞，小朋友可以透過藝術表達他們的內心世界，將抑壓的情感發泄。

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記者：任薏