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【盜竊案】旺角兩內地男合作偷遊客銀包　再犯案時當場被捕

社會 09:17 2024/03/18

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旺角兩內地男合作偷遊客銀包，再犯案時當場被捕。（資料圖片）

鐵路警區及旺角警區近日接獲多宗報案，受害人分別指在區內商場、購物熱點和人多擠逼的地方被人偷去銀包。有部分受害人其後並發現信用卡被盜用。

有見及此，鐵路警區及旺角警區特遣隊人員主動展開調查，成功鎖定2名可疑男子。鐵路警區特遣隊人員昨日（17日）下午在旺角港鐵站內進行反扒竊行動期間，發現該2名可疑男子，人員隨即與旺角警區特遣隊人員部署進一步行動。

人員及後在通菜街目擊該2名可疑男子犯案，其中一名男子企圖用身體遮擋旁人視線，再由另一名男子扒去一名外籍女遊客手袋內附有信用卡、港幣及外幣共約1,200元的銀包。人員隨即截停該兩名男子，並在其身上起回屬於受害人的所有失物。該兩名分別34歲及41歲內地男子涉嫌盜竊被捕。

經進一步調查後，該兩名被捕男子亦涉嫌與3月13日在旺角區發生的另一宗扒竊案有關。兩名被捕男子現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查第七隊跟進。

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記者：黃穎津

 

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