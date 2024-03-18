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全民造星V丨魏念恩疑海邊企圖自殺 　Nathan凌晨出post：再見世界

娛樂 09:59 2024/03/18

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Nathan魏念恩疑似企圖輕生！

ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）是非不斷，前度女友去年墮樓身亡，魏念恩被冠上渣男之名。

近日有消息指Nathan搭上COLLAR成員許軼（Day），惟外間對戀情不看好，未知是否不堪壓力，Nathan今日凌晨時份於IG發帖文透露想輕生。

當中Nathan以黑底白字寫道：「好多感覺，釋放唔到，對唔住所有野，再見世界。」

COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼緋聞　Wing默認：沒有繼續發展情侶關係

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COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲

造星仔被揭渣男行為

Nathan參賽期間被揭為入行跟女友Jessie分手，及後不斷向前度借錢，更要求對方不可公開相戀事實，最後Jessie自殺身亡，之後網上流出家屬對Nathan的指控。

因此，Nathan形象插水，本來是賽前大熱的他更退賽。「潛水」約8個月後，Nathan於陳蕾演唱會「復出」任嘉賓負責打鼓，引來大批網民不滿。

近日有指Nathan在前度自殺後3個月已有新戀情，新歡就是COLLAR成員許軼（Day），網民指在外地遇到Nathan與Day齊齊旅遊，並拖手拍拖，因此令戀情曝光。

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危站海邊欲輕生？

未幾有媒體報導指深井發生企圖自殺案，有人報警指友人欲輕生，消防接報到場在油麻地一帶搜索，惟未有發現。

其後於深井污水廠附近發現該男子，幸而對方未有受傷，其後送院治理，有指該名男子為Nathan。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

「情緒通」熱線： 18111

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撰文 : TOPick柴犬出動

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