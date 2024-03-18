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【珍惜生命】男子危站深井海邊獲救　據悉為《全民造星V》魏念恩

社會 10:00 2024/03/18

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藝人魏念恩。（資料圖片）

深井有人危站，事主據悉為藝人魏念恩。警方今日（18日）凌晨2時44接獲一名女子報案，指其男友人意圖尋短。

警員及消防人員到場搜索，最終在深慈街近岸位置發現一名男子危站岸邊，未有受傷。據了解，該名男子為曾參加《全民造星V》的藝人魏念恩。魏念恩凌晨曾在IG限時動態發文稱，「好多感覺，釋放唔到，對唔住所有嘢，再見世界。」

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：黃穎津

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