英國王室︱凱特王妃P圖風波難平沒戴婚戒傳婚變　威廉夫婦計劃這時間露面釋疑

▲ 凱特及威廉夫婦計劃下月呢個時間露面釋疑。

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/P圖風波/綠色癌症】英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月入院進行腹部手術後，神隱逾2個月，近日因「P圖風波」導致網上陰謀論四起。外界除了關心凱特健康，亦關注其婚姻狀況。有消息人士透露，威廉和凱特打算趁路易王子下月6歲生日時，公開談論凱特的情況。

最新影片：

▲ 凱特王妃坦承自己對這張圖片進行修圖。（AFP圖片）

凱特疑患綠色癌症

42歲的凱特王妃在今年1月17日入院接受腹部手術，出院後一直未有公開露面，僅於本月初被媒體拍攝到坐在母親的車上。肯辛頓宮沒有透露手術詳情，外界對她的健康情況揣測不斷，有傳媒指她可能患上有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

修圖風波引陰謀論

直至3月10日英國母親節當日，王室發布凱特與3名子女的最新官方合照，然而不久後卻被多間通訊社發現「照片經過變造」而緊急下架。據悉，照片是由威廉王子拍攝，喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子環繞著凱特，凱特坐在藤椅上，4人展現幸福笑容。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不過有媒體卻被發現，照片至少有20個地方有修圖痕跡，而且凱特疑似沒戴婚戒，在網上引發很多關於她婚姻狀況的推測。凱特在3月11日坦承自己P圖，「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖。」不過，英國王室暫未有計劃公布未經修改的原始照片。

▲ 凱特有機會在路易王子生日時露面。（AFP圖片）

或於路易王子生日時露面

有消息人士向英國媒體透露，威廉夫婦對於外界的臆測感到震驚和悲傷，他們與民眾互動時態度是最開放。4月23日兩人的小兒子路易王子將迎接6歲生日，預計王室會堅持傳統發布官方紀念照片，這也成為凱特王妃公開說明健康狀況的契機。

王妃可能在出席活動時討論她的恢復狀況，他們感激民眾對於孩子的愛與感情，也知道民眾喜歡看見他們出席王子與公主的生日。

事實上，過去幾年孩子們的生日照片一直是凱特操刀，然而今年情況會有所不同，因為早前的P圖事件引發軒然大波，因此目前威廉夫婦尚未決定由誰拍攝路易王子的生日照。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳