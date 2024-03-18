本地遊丨鴨脷洲洪聖傳統文化節開鑼　五大特色遊體驗南區風情

▲ 龍⾈「點睛」環節

⼀年一度鴨脷洲盛事「洪聖傳統文化節」慶典於昨日舉行，已有逾百年歷史的洪聖寶誕現已發展成為歷史悠久、感恩意義和極富地⽅特⾊信仰的⼤型傳統文化活動。

今年豐富多元的節目包括：接神儀式、放⽔燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍⾈拜廟、醒獅採青、⽔燈晚會、賀誕巡遊、賀誕神功戲、正誕⽇（洪聖寶誕）祝壽儀式、頒旗典禮、及送神儀式等。

▲ 周美鳳（右一）、吳麗珠（右二）、朱李月華博士 (左二)、金利豐集團主席朱沃裕先生（左一）

為酬謝神恩，⼤街上鑼⿎喧天，為鴨脷洲區內帶來「群神聚⾸」的熱鬧歡騰景象，並祈求洪聖爺保祐鴨脷洲村民風調雨順、漁獲豐收、國泰⺠安。

洪聖傳統文化節現已發展成為⼀個感恩意義、歷史悠久和極富地方色彩的⼤型傳統文化活動。2014年被列為「香港非物質文化遺產」，2017 鴨脷洲洪聖寶誕榮獲香港回歸20周年的⼤會活動之⼀，同為「南區旅遊文化節」重點項⽬之⼀，2019起更得到香港旅遊發展局⽀持。

主辦機構鴨脷洲街坊同慶公社今年再次得到香港旅遊發展局「本地特⾊旅遊活動先導計劃」⽀持，繼續將富有香港特⾊傳統文化的「2024 鴨脷洲洪聖傳統文化節」弘揚⾄更多本地及海外旅客。

賀誕會景巡遊

與民同樂的⼤型藝術匯演，透過有各式各樣的匯演，例如舞⾦龍、醒獅、中國⺠族舞青表演、⼩學⽣的中國⿎表演、幼稚園的龍舟舞表演、扮演傳統漁⺠及扮演古代⼈物等等，寓意歌舞昇平，地⽅祥和，⼈⼈安居樂業。巡遊隊伍於洪聖廟廣場進⾏起步禮儀式，然後沿鴨脷洲主要街道巡遊

放水燈祈福

中國傳統文化習俗- 由早期祭祀神明、送災祈福、對亡者的思念，時以⾄今已演變成祈福、避邪、消災、祛病的活動。表達對父母、親⼈及朋友的祝福和思念、或祈求美好姻緣、實現⼼願。

▲ 與⺠同樂的⼤型藝術匯演

龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟

慶祝洪聖寶誕(農曆二月十三日) 的傳統項目,將龍⾈扒到廟前參拜祈福，謂之「開光」，拜廟後的龍舟更具有鎮攝妖邪、保障水陸平安的威力，取其消災祈福及求海神護蔭平安。

同時龍舟隊伍隨著喧天⿎聲，漿起漿落，浪花四濺，集技術、速度和團隊合作性的表演，參與者和旁觀者樂在其中，是本洲賀誕極具熱鬧氣氛的項⽬之⼀。

賀誕神功戲

每年慶祝洪聖寶誕都會禮聘知名劇團演出，藉以酬謝神恩，既可與⺠同樂。專為神功戲搭建的戲棚建築令⼈嘆為觀⽌，於慶典親⾝體驗中國源遠流⻑獨有的粵劇和築棚兩大文化。

鴨脷洲洪聖傳統文化節導賞團 （⽇期：3月23至3月24日）

「鴨脷洲洪聖傳統文化節導賞團」將帶領大眾遊歷鴨脷洲⼤街⼩巷，參觀古廟建築、解說廟宇的由來、洪聖寶誕的傳統歷史文化以及鴨脷洲獨有的漁村風格等，參加者可以親⾝去感受及了解鴨脷洲以及其獨有的傳統文化。

