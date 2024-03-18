最佳女友丨莊思明對楊明不離不棄非君不嫁　Lisa揭籌備婚禮達8年

▲ 莊思明一直等楊明求婚。

外界一直以為楊明於出獄後會與女友莊思明（Lisa）結婚，可是思明爸爸在去年1月來港後因身體不適而秘密入院，後來更於同年2月28日離世，而「雙明」的婚事就一直未有進一步消息。

早已認定非君不嫁的莊思明，日前出席慧妍雅集42周年慈善晚會時受訪，就直接表明恨嫁，並自揭已籌備婚禮達8年，似乎就真的只欠楊明的求婚！

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最佳女朋友

其實Lisa曾被網民封「最佳女朋友」，因為楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩項罪名，並在前年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴，判監18天。

此段期間，Lisa對楊明不離不棄，一直陪男友上庭，男友服刑時前往探監，之後又接男友出獄，盡心盡力。

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Lisa回憶兩人當年在拍《愛‧回家》前已相識多年，後來二人齊拍此劇常見面而熟絡，之後便拍拖，她更回憶稱︰「佢不停約我食飯，又有誠意。」因此她指《愛‧回家》是二人的定情劇。

至於婚期，現年37歲的Lisa直言想盡快，但同時無奈稱︰「不過，今年只剩番9個月，唔知夠唔夠時間。」她表示因為自己與楊明都愛熱鬧，而且是人生大事，所以想廣邀親友出席，因此要多些時間籌備：「我都籌備咗8年，所以一定會好完美。」

▲ 楊明被控酒駕，莊思明一直陪男友出庭。（經濟日報圖片）

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