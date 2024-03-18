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脂肪瘤｜男子起雞皮10年揭藏逾200粒脂肪瘤　醫生：與1習慣有關

都市病 12:05 2024/03/18

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男子起雞皮10年不痛不癢，揭全身藏逾200粒脂肪瘤，醫生：與1習慣有關。

【脂肪瘤/多發性脂肪瘤/腫瘤/飲酒/飲食健康】注意飲食健康！内地一名46歲男子於10年前發現腰臀開始長出「小疙瘩」，但他不以為意，直至增生成雞蛋般大小才就醫，檢查後竟發現體内已堆積逾200粒大大小小的脂肪瘤。

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全身藏逾200粒脂肪瘤

據《極目新聞》報道，山西46歲的陳先生（化名）身高1.72米，體重卻重達180斤（約198磅）。平時的他愛大魚大肉，喜歡飲酒，但在10年前，他發現腰腹臀部長出幾粒「小疙瘩」，不過因表面看不明顯，且不痛不癢，便未有為意。

惟隨著體重增加，陳先生身上的疙瘩愈來愈多，不斷向全身蔓延，雙臂、雙腿、腰背、腹部等地方都出現大小不一的肉瘤，而臀腿部尤為集中，明顯突出皮膚，最大的猶如雞蛋一般，壓迫感强烈，已經影響他的正常生活。

陳先生於是在3月13日前往武漢大學中南醫院求醫，醫生為其進行詳細檢查，發現經過長期累積，他的體內已有200多粒脂肪瘤，最終診斷為「多發性脂肪瘤」。由於目前尚無有效藥物針對治療，手術切除是主要解決方式。為保證手術安全性，4位醫生翌日於短短3小時內，順利為陳先生取出體內全部脂肪瘤，並將於後期展開抗疤痕治療。

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脂肪瘤與長期過度飲酒有關

醫生表示，多發性脂肪瘤表現為體內多個不斷增大的脂肪組織腫塊，全身部位均可發生，主要是因體內脂肪代謝異常，導致脂肪細胞過度增生，並聚集成多發的腫塊。另外，陳先生長期過度飲酒，攝入大量高蛋白、高脂肪、高膽固醇食物，以及肝功能紊亂也可能與之有關。

有專家介紹，多發脂肪瘤是一種良性疾病，一般不會對身體造成太大影響，但由於脂肪腫塊的位置和數量不同，可能會對生活造成一定程度的困擾，尤其是生長在關節、血管旁、神經旁等部位的脂肪瘤，可產生壓迫症狀，導致局部供血不足、麻木、疼痛等問題。若市民發現體表長有不明包塊，要及時就醫，盡早排除健康隱患。

脂肪肉瘤成因未明

本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，脂肪肉瘤屬罕見的腫瘤，是脂肪細胞形成的惡性腫瘤，患者身上會出現腫塊，而且會越來越大，除非腫瘤擠壓神經線，否則患者未必感到痛楚，「如果身上出現不明腫塊且生長速度快，應接受影像檢查及電腦斷層掃描，有需要或要接受活檢。」此病主要成因未明，亦無法預防，女性患者略多，而有個別多發性脂肪瘤患者，患上脂肪肉瘤的機會亦較高。

梁醫生指治療方面會以手術切除，一般復發率不高，「如果腫瘤大於10厘米，切除得不夠乾淨，就會以放射治療輔助，減低復發率。」此外，亦要參考腫瘤的惡化度，「第1級高分化腫瘤，復發率較低；第2級中分化腫瘤及第3級低分化或未分化腫瘤，相對而言復發率較高。」

他建議患者宜每半年至1年接受磁力共振檢查，及定期接受電腦斷層掃描照肺，減低復發及肺轉移的風險，「一旦出現擴散可接受手術，如果手術難以處理，可接受化療或標靶藥治療。」

脂肪肉瘤與脂肪瘤

另外，脂肪瘤（lipoma）及脂肪肉瘤（Liposarcoma）的外觀一樣，同為腫塊，但脂肪瘤為脂肪細胞形成的良性腫瘤，會個別生長在手腳和身體。一般而言，可透過生長速度分辨出脂肪瘤及脂肪肉瘤：脂肪瘤生長速度較慢，速度通常以月或年計；脂肪肉瘤生長速度較快，速度通常以星期或月計。

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責任編輯：羅嘉欣

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