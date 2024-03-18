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TVB小花丨陳嘉慧晒BB手腳照　宣布女兒出世重3.73KG

娛樂 10:48 2024/03/18

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陳嘉慧升呢做媽媽。

TVB小花陳嘉慧今日（3月18日）在社交網宣布誕下女兒喜訊，正式做媽媽！她先上載女兒的手仔，寫上：「我的小公主出世了，多謝你出現喺我嘅生命，好多野想同大家分享，等我休息下先。」

之後，她再晒出囡囡腳仔，宣布其3.73KG，雖然嘉慧只甫出BB手腳仔，但已經感受到她榮升人母的喜悅！

TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足

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TVB力捧小花

現年27歲的陳嘉慧在2017年參加TVB藝訓班入行，2020年4月成為兒童節目《Think Big天地》主持，同年7月因演劇集《迷網》受注目。翌年，在劇集《愛上我的衰神》首度擔任女主角，成為TVB力捧小花之一。

在2023年9月，陳嘉慧卻突然於深圳文華東方酒店舉行婚禮，當時指她低調地急於出嫁是因為已懷孕，及後在同年11月證實奉子成婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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