  • 21°C
香港時間 : 2024318日 (週一) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 COLLAR 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小一報名丨港大同學會小學5月辦4場小一入學簡介會　今日起網上留座

升學教育 10:47 2024/03/18

分享：

分享：

熱門 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 COLLAR 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

港大同學會小學即將舉辦小一入學簡介會及展開2025年度小一入學申請程序。（經濟日報資料圖片）

【港大同學會小學/直資小學/小一報名/小一入學/小一簡介會】港大同學會小學（下稱港同）是近年受家長歡迎的熱門直資小學，港同採用活動教學，教學模式較輕鬆，功課量亦較傳統小學少。港同將於5月舉辦4場2025-2026年度小一入學簡介會，有興趣家長可到學校網頁登記。

港大同學會小學丨小一簡介會登記

港大同學會小學將於5月4日及5月5日舉行4場2025-2026年度小一入學簡介會，內容包括小一入學簡介、課程展覽、攤位遊戲及校園導賞。有意參加的家長須於3月18日上午9時至3月22日下午5時期間在學校網頁登記（按此連結）。

最新影片：

湊得輕鬆啲
親子山遊｜領隊爸爸行山教女愛惜大自然　新手爸媽2大親子山遊小貼士

港同指出，四場簡介會內容相同，以廣東話進行，每個家庭只可登記一場，如有重複登記，登記將會失效。簡介會將優先安排予適齡入讀2025-2026年度小一的學生家長，如果登記家庭超過該場次可提供的名額，將以抽籤方式決定，抽籤結果將於4月8日下午1時在學校網頁公布，中籤場次可供兩位家長及一位學生出席。

港大同學會小學丨2025年度小一入學申請

港同的2025-2026年度小一入學申請，報名日期為5月4日上午9時至5月25日中午12時，根據學校網頁資料，家長可選擇網上報名或親身遞交，所需文件包括：

  • 入學報名表
  • 申請人證件相片一張
  • 申請人香港出生證明書/香港身份證副本一份(如果申請人並非在本港出生，應同時遞交其在本港居留的有效證明文件副本) 

港大同學會小學丨設兩場面試

校方將於8月16日發出第一階段入學面試通知信，第一階段面試日期為9月13日、14日或15日，申請人將以個人或小組形式與老師會面。而第二階段面試將於10月15日至11月22日進行，由1至2位家長陪同申請人，分別於老師及校長/副校長會面。校方會在今年11月下旬至12月上旬公布小一新生錄取名單。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林愛娜

相關文章

【小一報名】全港直私小學最早　私立國際音小2025/26年度小一接受申請
13:26 2024/01/12
【小一報名】全港直私小學最早　私立國際音小2025/26年度小一接受申請

你可能感興趣

【小一報名】全港直私小學最早　私立國際音小2025/26年度小一接受申請
13:26 2024/01/12
【小一報名】全港直私小學最早　私立國際音小2025/26年度小一接受申請
港大同學會小學 中小學教育 收生面試 小一派位 直私學校

最高瀏覽

肝癌｜女子不飲酒無肝炎不適求醫確診肝癌　醫生：與愛吃1種早餐食物有關
肝癌｜女子不飲酒無肝炎不適求醫確診肝癌　醫生：與愛吃1種早餐食物有關
肝衰竭｜42歲消防員石樂勤今早病逝　上月底急性肝衰竭陷入昏迷
肝衰竭｜42歲消防員石樂勤今早病逝　上月底急性肝衰竭陷入昏迷
最強瀉藥｜早餐飲凍奶茶必痾　專家揭秘：1成分助通便減肥
最強瀉藥｜早餐飲凍奶茶必痾　專家揭秘：1成分助通便減肥