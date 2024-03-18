小一報名丨港大同學會小學5月辦4場小一入學簡介會　今日起網上留座

▲ 港大同學會小學即將舉辦小一入學簡介會及展開2025年度小一入學申請程序。（經濟日報資料圖片）

【港大同學會小學/直資小學/小一報名/小一入學/小一簡介會】港大同學會小學（下稱港同）是近年受家長歡迎的熱門直資小學，港同採用活動教學，教學模式較輕鬆，功課量亦較傳統小學少。港同將於5月舉辦4場2025-2026年度小一入學簡介會，有興趣家長可到學校網頁登記。

港大同學會小學丨小一簡介會登記

港大同學會小學將於5月4日及5月5日舉行4場2025-2026年度小一入學簡介會，內容包括小一入學簡介、課程展覽、攤位遊戲及校園導賞。有意參加的家長須於3月18日上午9時至3月22日下午5時期間在學校網頁登記（按此連結）。

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港同指出，四場簡介會內容相同，以廣東話進行，每個家庭只可登記一場，如有重複登記，登記將會失效。簡介會將優先安排予適齡入讀2025-2026年度小一的學生家長，如果登記家庭超過該場次可提供的名額，將以抽籤方式決定，抽籤結果將於4月8日下午1時在學校網頁公布，中籤場次可供兩位家長及一位學生出席。

港大同學會小學丨2025年度小一入學申請

港同的2025-2026年度小一入學申請，報名日期為5月4日上午9時至5月25日中午12時，根據學校網頁資料，家長可選擇網上報名或親身遞交，所需文件包括：

入學報名表

申請人證件相片一張

申請人香港出生證明書/香港身份證副本一份(如果申請人並非在本港出生，應同時遞交其在本港居留的有效證明文件副本)

港大同學會小學丨設兩場面試

校方將於8月16日發出第一階段入學面試通知信，第一階段面試日期為9月13日、14日或15日，申請人將以個人或小組形式與老師會面。而第二階段面試將於10月15日至11月22日進行，由1至2位家長陪同申請人，分別於老師及校長/副校長會面。校方會在今年11月下旬至12月上旬公布小一新生錄取名單。

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責任編輯：林愛娜