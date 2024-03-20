啓思中學國際化校園助擴闊視野　雙軌升學課程拓寬大學出路 　學生：全方位支援助迅速適應全英語學習

隨著香港推出多項人才入境計劃，料有大量高端人才來港定居，不乏期望為適齡入學子女尋找課程彈性較大、資源較豐富的學校。致力建構多元文化校園的啓思中學，除提供覆蓋「香港中學文憑試」（HKDSE）及「國際文憑大學預科課程」（IBDP）的雙軌升學課程外，更兼具小班教學等多重優勢，支持本地以至來自不同地區的學生迅速融入新的學習環境，繼續升學實現不同理想。

學生無論由小學升上中學，抑或從其地地區前赴香港入讀中學，同樣會經歷一段適應期。一個兼容不同文化且具備國際視野的校園，自然能幫助他們愉快學習，而又取得豐碩成果。特設雙軌升學課程的啓思中學，充分發揮直資學校靈活善用資源的優勢，通過在初中開辦融入本地課程內容的國際文憑中學項目（IBMYP）；高中則提供國際文憑大學預科課程（IBDP）及香港中學文憑試課程（HKDSE）的雙軌升學選擇，讓學生享有多元升學機會，除升讀本地大學外，他們也可赴歐洲、美國、澳洲及亞洲等地投入大學生活，體驗不同文化、擴闊眼界。

▲ 啓思中學特設雙軌升學課程，讓學生享有多元升學機會。

營造豐富語境 熟悉多種語言

在靈活具彈性的辦學模式下，啓思中學匯聚全球逾12個國家及地區的學生及教學團隊，廣納本地、內地及海外的青少年，彼此共同學習；另有超過四成是以英語為母語的教師。他們來自不同文化背景兼精通多種語言，共同構建獨特的國際化校園。藉此亦為學生在語言技能方面的發展，提供了豐富的語言環境，對他們熟悉兩文三語以至練就流利的西班牙語皆發揮重大的支持作用。

▲ 學校匯聚全球逾12個國家及地區的學生及教學團隊，建構具有豐富語言環境的國際化校園。

與此同時，該校以關愛校園作為核心理念，重視讓學生在身心靈方面都能健康發展，配合致力營造小班教學的最佳學習環境，保持每班平均人數約25人及師生比例為1比9，確保每位學生都能得到充分關注和指導。對內地及海外來港的學生，以及本地的學生，皆有助他們盡快適應並投入學習生活。

▲ 藉關愛校園為核心理念，該校推動小班教學，使每位學生亦能得到充分關注和指導，愉快學習及健康成長。

促進文化共融 迅速融入新環境

▲ 由內地來港升學的陳諾同學，喜獲學校提供全方位支援，讓她很快便融入新的學習環境。

「由內地來港學習，不但感受到主任的熱情歡迎，各科老師也十分關顧我的學習需要，每當我遇到困難，他們也會即時提供幫助，讓我很快便能解決各項難題，快速融入班級學習中。」現於啓思中學就讀中二的陳諾同學隨父母來港，她坦言，啓思中學的學習環境，如七天循環周和走班制度等，皆與內地截然不同。走班制是一個新興教學模式，增加學生自主學習性，常見於世界各地學校，特別是大學的一種上課方式，打破固定班授課形式。加上啓思中學推行全英文教學，剛入學時難免遇上不少困難。學校為我們提供的全方位支援，為幫助我提升英文水平做了很多工夫，如閱讀英文故事書及聆聽英語演講等，對她在迅速適應方面很有幫助。

▲ 啓思中學在軟硬件方面不斷與時並進，並透過課程設計鼓勵學生發揮創造力。

「我特別欣賞學校允許學生發揮自身的創造力，例如在課程設計上，所有問題都不會只有一個答案，凡是言之成理皆會獲老師接納，讓學生可大膽發表自己的想法。」陳諾同學指出，學校同時將全校學生分為六個不同的社，藉組織各種活動，促進不同年級學生的交流，大部分同學在社內都會結交到不同的朋友，當中遍及不同國家及地區，使他們能提升國際視野。」

她憶述，最初對每天的課程及每堂課的教室不熟悉，前一晚會先確認第二天的上課安排，更慶幸得到同學的幫助，總是樂意陪同她前往正確的教室。她說：「我認為學校對各具不同背景及文化的學生具有高度包容性，支持多元交流，同時安排學生透過進行小組作業，互相了解和合作，致使大家不會因文化背景與宗教不同而有所排斥。」

▲ 學校提供逾80項課外活動，全面覆蓋體育運動、歌唱比賽和藝術表演等，啟發學生不同潛能。

逾80個課外活動 啟發不同潛能

在課堂學習以外，陳諾同學感到欣喜的是，啓思中學提供超過80個多姿多采的課外活動，全面覆蓋體育運動、歌唱比賽和藝術表演等，使學生可豐富學習經驗、興趣和愛好，全面培養並提升個人發展及綜合素質。這些課外活動不但糅合高質量的教育，包括優秀的教師、豐富的教學資源和先進的教學方法，更讓學生在學習有事半功倍的成果。

作為一所非牟利直資男女中學。啓思中學亦提供學費減免，資助有經濟需要的學生，又通過設立不同類型的獎學金，包括「多元表現奬學金」、「香港中學文憑奬學金」、「國際文憑預科項目奬學金」及「卓越表現奬學金」，以鼓勵和獎勵在學業及體藝領域獲得優異成績的學生。

▲ 作為連貫中、小學和幼稚園的教育服務團體，啓思教育機構為學生帶來中英雙語、富國際視野、扎根中國文化傳承，而又以學生為中心的優質教育服務。

歷史悠久 連貫中小學及幼稚園

值得一提的是，啓思教育機構是一所先進、富前瞻性、連貫中、小學和幼稚園的教育服務團體，具悠久歷史。啓思小學附屬幼稚園及啓思小學創辦於1985年，啓思中學則創辦於2006年，三校共同實踐連貫性及融匯中國和國際教育精粹的理念，為香港3至18歲的學生提供中英雙語、富國際視野、扎根中國文化傳承，而又以學生為中心的優質教育服務。

啓思小學和啓思中學均是「國際文憑組織世界學校」 （IB World School），獲授權提供國際文憑小學項目（IBPYP），國際文憑中學項目（IBMYP）以及國際文憑文憑課程 （IBDP）。這些課程的教學方法均以探究式學習為基礎，鼓勵學生自主學習，並對學習產生濃厚興趣，培養他們對世界的認知，以及對社會和國家的責任感，從而願意為人類付出積極正面的影響力。

學校INFO

三校現正招生，查詢報名入學詳細資料：



啓思中學

地址：西貢將軍澳蓬萊路3號

電話：2336 0233

電郵：admissions@css.edu.hk | admin@css.edu.hk

網址：http://www.css.edu.hk

啓思小學

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 0266

電郵：cps@creativeprisch.edu.hk

網址：https://www.creativeprisch.edu.hk/

啓思小學附屬幼稚園

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 1212

電郵：admin@cpskg.edu.hk

網址：https://www.cpskg.edu.hk/



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