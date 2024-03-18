正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康

在今年初樂壇頒獎禮成績不俗的李幸倪（Gin Lee），農曆年休息過後，再度投入歌唱工作，在推出新歌之餘，Gin亦參予了一個別具意義的音樂會，透過音樂帶出將保單捐贈予慈善機構的信息

向來孝順又愛錫毛孩的Gin，除緊張家人和寵物的健康，亦愈來愈關注大眾的心靈健康。

本周二（3月19日）舉行的《保單捐贈音樂會》，由「香港人壽保險從業員協會慈善基金」主辦，提倡人們把保單中至少1%保額捐出給心儀的慈善組織，以2022年香港保險理賠總額達到1,600億港元來計，1%的捐贈保額便能達到16億港元，得以締造遺愛的社會文化。

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▲ Gin Lee說一直希望在歌曲中帶出心靈健康的重要性。（曾耀輝攝）

支持保單捐贈文化

音樂會表演單位之一的Gin Lee，當知道原來簽訂保單上可以有此選項，都覺很很有意義，現時她也身體力行，將其保單的一小部分捐予其指定的慈善機構：心晴行動。

她解釋：「留意到近年很多人都有情緒問題，而且愈趨年輕化，所以都很想幫助一些情緒支援的機構，不少人包括自己，在情緒有事時未必會向人求助，或不易在人前示弱，因此很易忽略了精神健康，所以我們要更加關心身邊人，有時一句簡單的問候，已能幫到對方，更可能預防別人做出傻事。」

她回想自己過去的歌曲，如《哭泣健康指南》、《企好》或《自我感覺還好》都是關於身心靈主題，跟是次音樂會一樣，希望透過歌曲宣揚正能量。

▲ 主辦單位保單捐贈生命傳愛行動主席陳逸汮（右）及公關及公眾推廣副主席康子妮（左）跟Gin合照。（曾耀輝攝）

曾想為貓買保險

原來Gin Lee爸爸工作曾跟保險業有關，因此她自小已明白讓家人得到保障的重要。「父母以前會幫我買不同的基金、保險，到自己成長，就會幫回家人買，自己比較注重全面性的保障，特別是我們做藝人這行，很多時會因為跳舞、拍攝時容易受傷，香港的醫療費較貴，所以都希望有需要時，可以有個保障，能夠安心去醫治。自己也會每隔幾年就會審視一下保單，看看有沒有條款需要加強或減少。」

曾領養兩貓的她，其中一隻毛孩已因年老而離世，另一隻名為「杏仁糊」的白貓，由4歲開始帶回家，現已接近 13歲，她說早年還未流行寵物保險，到她想幫貓貓購買時，已經過了可以保障的年紀。

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她感慨道：「動物和人同樣有生老病死，多不捨都要接受，惟有在可以共處時多加珍惜，好好地把牠照顧，希望有一天牠要離開時，也不用承受太多痛苦。」

雖然現在家中只有一頭貓，但Gin笑指牠絕不會悶，因家人都十分愛錫牠，Gin更曾請教過動物傳心 師，被告知貓貓不想她買多一隻來陪伴，因害怕會分薄了主人的愛！

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每年安排家庭旅行

早前Gin在頒獎台上表示，去年下了一個很重要的決定，便是把在大馬的父母安排來港一同居住。

她解釋：「自己在香港獨自居住十多年，明白這裡地方細，租金又貴，要接家人來住，首先要找一個較大的居所，也希望父母能適應新的生活，幸而他們很開通，又想多些能接近女兒，現在他們都住得習慣，若住悶了便返回大馬，過一陣子又返來，我覺得這樣也很好，希望將來自己也有兩個地方可以住。」

Gin坦言，自從再和家人同住，感覺生活才算完滿。「以前獨居時，回到家都是一個人食和睡，尤其 過年過節，會更加思鄉，現在就會期望工作完成可以回家吃飯，這感覺很是新鮮，回到家中，有家人和貓陪，人生好像更加完整。」

▲ 今年繼續努力出歌的她，透露明年有機會開紅館演唱會。（曾耀輝攝）

跟父母感情要好的她，每年在自己生日或過節，都會安排家庭旅行，曾去過北海道、韓國、澳洲等，她分享：「小時候是爸爸媽媽帶我去旅行，沿路一直照顧我，到他們年長了，便輪到女兒陪伴，特別這幾年，他們都是全依賴我去安排行程，就好像小朋友一樣，讓我深深感受到人生就是一個循環。」

剛過去的農曆新年，Gin Lee和家人一同返回大馬過節，在兩星期裡吃吃喝喝，探探親友，就算行程簡單，也能感到十分開心，也因有了家人這個後盾，讓她回港工作更有動力。

記者：陳家昌

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