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圈中靚媽丨陳法拉宣布再度榮升人母　成功湊夠好字

娛樂 11:15 2024/03/18

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恭喜晒法拉！

現年42歲、成功打入荷里活的女星陳法拉，在今日（3月18日）無預警下宣布再度榮升人母！法拉在個人社交平台上載一家捉住BB手仔照，並以英文留言：「我們家庭成員有4個，姐姐很期待見到弟弟。」成功湊夠「好字」！

法拉透露，囝囝是春天出世，重6.5磅，更改了其暱稱叫「米奇」，不少網民紛紛送祝福！

【凍齡女神】陳法拉瑞士騷曲線身段　分享護膚心得：真正地展示自己

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法拉向影迷送驚喜

在2019年陳法拉與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚，2021年於情人節報喜，誕下女兒「小米妮」。如今再生誕下囝囝「米奇」，一家四口幸福美滿。

其實當年法拉在大女「小米妮」出世前，一直沒透露自己陀B，直到B女出世後才宣布喜訊。而今次，法拉也是繼續玩驚喜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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